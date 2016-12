David Lynch a compus şapte piese în memoria chitaristului Dave Jaurequi

Regizorul american va lansa un album ce conţine şapte piese pe care le-a compus şi produs în 1994, material dedicat memoriei chitaristului Dave Jaurequi, decedat în 2006, cu care a colaborat la coloana sonoră a filmului „Twin Peaks - Ultimele 7 zile din viaţa Laurei Palmer”. „Dave Jaurequi nu a fost un cîntăreţ, ci un chitarist şi încă unul extraordinar”, a declarat David Lynch. „L-am rugat să cînte şi să recite aceste versuri pe care le-am compus, pentru că aveam o bănuială, care s-a dovedit a fi corectă. Avea o tonalitate minunată şi îmi place timbrul vocii sale. Mă gîdesc adeseori la el şi îmi doresc să fi înregistrat mai mult decî cele şapte piese de pe acest album” a mărturisit celebrul regizor american. Albumul „Fox Bat Strategy: A Tribute to Dave Jaurequi” va fi lansat pe 30 iunie şi este rezultatul colaborării dintre casa de discuri Rykodisc şi David Lynch Music Company. David Lynch lucrează în această perioadă la „Dark Night Of the Soul”, un proiect multimedia, alături de Danger Mouse şi de Sparklehorse.