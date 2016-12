David Lynch va regiza un videoclip pentru Moby

La peste 40 de ani după realizarea clipului ”Six Figures Getting Sick”, David Lynch va apela din nou la tehnicile de animaţie pentru a regiza videoclipul piesei ”Shot in the Back of the Head”, primul extras pe single de pe albumul ”Wait for Me” al muzicianului american Moby. Puternic influenţat de discursul lui David Lynch despre creativitatea artiştilor, Moby a apelat la celebrul cineast pentru realizarea videoclipului piesei sale. În ciuda pasiunii sale de lungă durată pentru muzică, susţinută prin înfiinţarea propriei sale formaţii, intitulat Blue Bob, această colaborare marchează prima incursiune a regizorului David Lynch, în vîrstă de 63 de ani, în universul videoclipurilor muzicale. Pentru primul său videoclip, David Lynch nu se dezminte şi a apelat la un stil regizoral care îl caracterizează, prezentînd o călătorie în lumea viselor, folosind imagini alb-negru. Cineastul s-a declarat mulţumit de acest exerciţiu vizual şi a acceptat să regizeze şi ”Dark Night of the Soul”, următorul proiect muzical semnat Mark Linkous şi Danger Mouse.

Născut în 1946, în statul american Montana, David Lynch a cunoscut succesul odată cu lansarea filmului ”The Elephan Man / Omul elefant” din 1980. A primit Palme d\'Or la Cannes, în 1990, pentru filmul ”Sailor et Lula”, apoi a cunoscut succes după succes cu ”Twin Peaks” din 1992, ”Metamorfosis” din 1997 sau ”Mulholland Drive / Calea misterelor” din 2001.