DD vrea să se prezinte la licitaţiile de la CFR Marfă şi Tarom?!

ABERAŢII Dan Diaconescu a descoperit că marile idei îi vin la înălţime. Chiar dacă este doar o supoziţie, credem că DD se tot plimbă cu avionul prin ţări străine doar, doar i-o veni vreo idee despre cum să facă rost de ceva bani. Spunem asta pentru că după ce s-a întors din ultima plimbare, Diaconescu a venit hotărât să-i dea în judecată pe primul-ministru Victor Ponta şi pe fostul şef al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în lndustrie, Remus Vulpescu. Prin urmare, DD s-a prezentat, vineri, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) unde a depus o plângere împotriva celor doi, cărora le cere despăgubiri de două miliarde de euro. Oare DD încearcă să facă rost de bani pentru a se putea prezenta la licitaţia pentru privatizarea CFR Marfă şi Tarom? Este posibil. Trecând peste scenarii, cert este că DD continuă seria dezinformărilor şi a declaraţiilor aiuristice. El a explicat că cere o asemenea sumă pentru că guvernanţii trebuie să plătească pentru „toate privatizările oneroase“. Ce legătură are actualul guvern cu privatizările anterioare? „Volumul plângerii penale întrece de trei sau patru ori volumul contractului pe care Guvernul mi l-a oferit şi pe care ulterior nu am mai vrut să-l semnez. Am adus o mulţime de dovezi privind corupţia guvernanţilor, cam tot ceea ce s-a întâmplat în cazul Oltchim. Toate privatizările au fost oneroase, sortite eşecului“, a spus Diaconescu. Mai mult, în timpul declaraţiilor a fluturat din nou câteva hârtii despre care a spus că ar prezenta dovada că ar avea cele 45 de milioane de euro pentru acţiunile Oltchim.

SOLUŢII Trecând peste aberaţiile otevistului, la Oltchim lucrurile încep să intre în linie dreaptă. Angajaţii au primit, vineri, 40% din salariul pe luna august, ce reprezintă avansul, iar restul de 60% ar urma să-i primească până la sfârşitul lunii, pentru că trebuie repornit combinatul până la finalul lunii. Din acest motiv, noul director al combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea, Mihai Bălan, a declarat că unitatea va reporni în 15 octombrie şi a solicitat salariaţilor Diviziei Petrochimice Bradul, aparţinând Oltchim, să renunţe la mişcările de protest. Totodată, reprezentanţi ai ministerelor Economiei şi Finanţelor, AVAS, Electrica şi ai unor bănci care au de recuperat bani de la Oltchim vor înfiinţa Comitetul pentru Stabilizarea Financiară a Oltchim (CSFO), care-şi propune plata salariilor restante, repornirea activităţii şi găsirea unui investitor. Tot ca soluţie pentru salvarea Oltchim, premierul Victor Ponta a explicat că Ministerul Economiei a cerut Comisiei Europene permisiunea acordării unui împrumut pentru demararea activităţii combinatului Oltchim, precizând că aceasta ar fi „varianta secundară“ pentru soluţionarea problemei.