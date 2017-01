De 17 ani locuieşte într-un Trabant!

“PARCĂ SUNT ÎN EVUL MEDIU”. Un bărbat de 70 de ani locuieşte de 17 ani într-un… Trabant. Aristidi Milea s-a născut în Ialomiţa şi a locuit în Constanţa, iar hotărârea de a trăi în mijlocul naturii a luat-o după ce viaţa i-a dat câteva lovituri, dar şi pentru că îi place să se simtă liber. “Locuinţa”, amplasată la şapte km de satul constănţean Sinoe, este un loc în care se simte extraordinar. Iniţial a avut un Trabant, pe care l-a înlocuit apoi o Skodă, după care a revenit la vechea dragoste, Trabant-ul. Acum strânge bani pentru altă “casă”, adăpostul actual deteriorându-se. Pensionarul povesteşte că, în urmă cu 21 de ani, a avut un accident în urma căruia a rămas olog, infirmitate care i-a schimbat viaţa. “În urmă cu mulţi ani, am fost la pescuit, la Hanul Piraţilor. Am stat în apă rece, iar afară era destul de frig. Am avut o problemă la oase şi m-am operat, dar am rămas paralizat. După accident, m-am despărţit de soţia mea. Am vrut să mă duc la un azil. Am vorbit cu nişte bătrâni despre viaţa de acolo şi am zis că nu-i de mine. Decât să mă duc la azil, mai bine stau aici încă 50 de ani. Acolo parcă eşti în armată… Eu cunoşteam locul acesta pentru că veneam destul de des la pescuit şi rămâneam şi câte cinci zile. Mi-a plăcut şi m-am hotărât să mă mut aici. Într-o zi am vorbit la poliţie şi la primărie şi mi-au zis că pot să vin să stau liniştit”, a povestit bătrânul. Aristidi Milea ne-a mai mărturisit că a muncit ca zidar, în România, dar şi în Libia şi Irak. Acum se gândeşte cu nostalgie la acele vremuri. Aude că cei de acolo sunt în război, însă nu aude de la oameni, ci din… mass media. “Dacă locuiesc aici nu înseamnă că sunt uitat de lume. De lumea care mă interesează… La cum trăiesc eu… sunt în urmă cu 600 de ani, parcă sunt în evul mediu, însă sunt la curent cu ştirile pentru că am un radio şi mai citesc şi presa scrisă din când în când. Cunosc pescari din sat care îmi cumpără tot ce am nevoie. Este un băiat aici care lucrează ca paznic la un canton pentru irigaţii şi el mă ajută cel mai mult. Cumnata mea îmi trimite pensia de la Constanţa la Jurilovca, unde locuieşte acest băiat şi el mi-o aduce. Am pensie de 780 de lei şi mă descurc. E bine că nu plătesc întreţinere, chirie, nu am butelie…”, povesteşte, râzând, Aristidi Milea.

“FĂRĂ CĂRŢI N-AŞ REZISTA”. Că e iarnă friguroasă sau vară caniculară, bărbatul nu îşi părăseşte locuinţa improvizată în Trabant. Milea povesteşte că în unele ierni a mai locuit la fratele lui din Constanţa, însă bine ca la Sinoe nu se simte nicăieri. “Aici îmi este cel mai bine şi mă simt ca acasă. Dacă mi-e foame, în cinci minute fac focul şi îmi fac mâncare, dacă vreau să spăl, îmi încălzesc apă şi spăl pentru că am dero şi tot ce îmi trebuie. Oricum, de câţi ani sunt aici, mi-am făcut mulţi prieteni care, înainte de a veni la pescuit, mă sună şi mă întreabă dacă vreau câte ceva, dar şi oamenii din sat pe care parcă îi ştiu de o viaţă, mă ajută. Când se adună toţi pescarii aici, parcă suntem la staţiune. Este ceva de nedescris!”, a adăugat pensionarul. Pentru a-şi omorî timpul, septuagenarul citeşte, şi face acest lucru de 50 de ani. El a declarat că fără cărţi nu ştie dacă ar rezista, pentru că cititul şi pescuitul sunt pasiuni care îi fac zilele mai frumoase. Cărţile le primeşte de la oamenii din sat, sau de la prietenii săi pescari care îi aduc de fiecare dată când vin câte un volum. Aristidi Milea spune că îi place să citească orice, însă preferă cărţile de aventuri şi nici nu este de mirare, căci însăşi viaţa sa pare desprinsă dintr-o carte de aventuri.