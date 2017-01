De anul viitor, românii nu mai luptă în Irak!

Ministrul Apărării, Teodor Meleşcanu, a declarat, ieri, că, începînd cu 1 ianuarie, misiunile de patrulare şi securitate ale militarilor români în Irak se vor încheia. El a precizat că posibilele noi misiuni româneşti în Irak vor fi de consiliere şi asistenţă a forţelor din acea ţară, şi nu de patrulare sau de securitate, ca în prezent. Meleşcanu a adăugat: \"Mandatul forţelor române expiră la 31 decembrie 2008, dată pînă la care lucrurile se vor clarifica. Urmează ca Guvernul irakian să facă o cerere pe care să ne-o adreseze în legătură cu dorinţa de a continua sau nu prezenţa militară şi mai ales în legătură cu misiunile pe care le vom avea”. România participă din 2005 la misiunile de securitate din Irak şi are în prezent în acest teatru de operaţiuni patru sute de militari constănţeni din cadrul Batalionului 341 Infanterie. Pe parcursul celor trei ani de misiuni în Irak al militarilor români, doi dintre aceştia şi-au pierdut viaţa. Referitor la procesul de predare a responsabilităţilor Coaliţiei către irakieni, Meleşcanu a afirmat: „Eu cred că perspectivele sînt foarte bune şi, la un orizont de timp de unul - doi ani, cred că acest proces va începe pe măsură ce şi armata irakiană şi forţele de securitate irakiene preiau tot mai mult din sarcinile directe de asigurare a securităţii pe care, la momentul acesta, le fac militarii din coaliţia multinaţională sau din misiunile sub egida NATO sau ONU\". Ministrul a menţionat că prezenţa românească în cadrul coaliţiei multinaţionale \"a fost un element foarte important în stabilizarea ţării şi sprijinirea irakienilor de a prelua gradual controlul asupra problemelor de securitate”. „Evoluţiile din ultimul an sînt foarte pozitive, iar la ora actuală, singurele discuţii care mai au loc în legătură cu prezenţa forţelor militare străine sînt legate de o prezenţă simbolică, care să reprezinte un sprijin pentru continuarea procesului de asigurare deplină a securităţii de către forţele irakiene\", a completat reprezentantul Apărării.