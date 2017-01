De astăzi, durata zilei începe să scadă

Solstiţiul de vară, care a avut loc ieri, 21 iunie, marchează începutul verii astronomice. “La această dată, razele soarelui cad perpendicular pe tropicul Racului, luminînd din abundenţă emisfera de nord a globului pămîntesc, astfel că temperaturile din această regiune, în această perioadă, ating cele mai mari valori din timpul anului. Soarele intră sub semnul constelaţiei zodiacale Racul şi se ridică pe cer pînă la înălţime maximă, fapt care determină o durată a zilei de 15 ore şi a nopţii de doar nouă ore. Cu alte cuvinte, ziua devine mai lungă decît noaptea. Se mai poate spune că la latitudinile ridicate, crepusculul are durata maximă din timpul anului, motiv pentru care întîlnim aici fenomenul nopţilor albe, unde soarele dă impresia că nu apune deloc“, a declarat muzeograful Simona Cosneanu de la Planetariul din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. Datorită acestui fenomen, cele două emisfere terestre sînt iluminate de Soare inegal în decurs de un an, fapt ce generează, la latitudinile medii, inegalitatea zilelor şi a nopţilor, precum şi succesiunea anotimpurilor. Denumirea de solstiţiu („Soarele stă“) este dată de faptul că are loc schimbarea mişcării Soarelui în raport cu declinaţiile acestuia. Potrivit muzeografului Simona Cosneanu, după momentul solstiţiului de vară, durata zilei va începe să scadă, iar a nopţii, să crească, timp de şase luni, pînă la 21 decembrie, momentul solstiţiului de iarnă.

Aceste fenomene astronomice par să nu-i intereseze prea mult pe constănţeni. “Au fost cîţiva turişti astăzi la Planetariu. Ne aşteptam ca numărul localnicilor care ne vizitează cu ocazia solstiţiului de vară să fie mai mare. Ei pot vedea efectiv aici cum soarele intră sub semnul constelaţiei Racul“, a mai spus Cosneanu. Este interesant de amintit faptul că, bazîndu-se pe solstiţiu, învăţatul grec Eratostene a reuşit să determine, încă din anul 250 i.Ch., cu o precizie remarcabilă, lungimea meridianului terestru. Aceasta a fost prima operaţie geodezică cunoscută în istorie.