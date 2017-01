De astăzi, durata zilelor începe să crească

Deşi iarna meteorologică a sosit încă de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstiţiului de iarnă. El este legat de mişcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecinţa mişcării reale a Pământului în jurul Soarelui. Axa polilor Pământului îşi păstrează direcţia fixă în spaţiu, ea fiind înclinată cu 66 grade 33 min. faţă de planul orbitei terestre. Din acest motiv, Soarele parcurge în decurs de un an cercul sferei cereşti numit ecliptică, a cărei înclinare faţă de ecuatorul ceresc este de 23 grade 27 min. La momentul solstiţiului de iarnă, Soarele se află în emisfera australă a sferei cereşti, la distanţă unghiulară maximă de 23 grade 27 min sud faţă de Ecuator, el efectuînd mişcarea diurnă în lungul cercului paralel cu ecuatorul ceresc, numit tropicul Capricornului. Aceasta explică, pentru latitudinile medii ale Terrei, inegalitatea zilelor şi a nopţilor, precum şi succesiunea anotimpurilor. La data solstiţiului de iarnă, Soarele răsare cu 23 grade 27 min la sud de punctul cardinal est şi apune tot cu acelaşi unghi spre sud faţă de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el “urcă“ - ţinînd cont de latitudinea medie a ţării noastre, de 45 grade - la numai 21 grade faţă de orizont. În consecinţă, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore şi 50 min, iar durata nopţii are valoarea maximă, de 16 ore şi 10 min. În emisfera sudică a Pamîntului, fenomenul are loc invers, momentul marcînd începutul verii astronomice. De astăzi şi pînă la 21 iunie 2007, durata zilelor va creşte continuu, iar cea a nopţilor va scădea în mod corespunzător. La 1 ianuarie 2006, durata zilei va creşte deja cu 12 min.