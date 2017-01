De astăzi încep finalele virtuale

Sau ce-ar fi putut fi dacă... Dacă tragerea la sorţi ar fi decurs altfel, dacă rezultatele din grupele preliminare ar fi fost altele, dacă... Finale virtuale, posibile, dar... jucate în sferturi de finală. Cu o singură excepţie, bineînţeles - meciul Italia - Ucraina. Echipă fără palmares, Ucraina se află în faţa celei mai mari performanţe din scurta sa istorie fotbalistică. Avîndu-l în componenţă pe unul dintre cei mai mari fotbaliştii ai lumii, Şevcenko, formaţia est-europeană are, totuşi, şansa a doua în acest meci. O obişnuită a medaliilor mondiale, Italia este prea aproape de o nouă mare performanţă pentru a rata marea ocazie care i s-a ivit - disputa cu Ucrana, cea mai slabă dintre echipele prezente în sferturi. Uşor dezechilibrată este şi disputa dintre Anglia şi Portugalia, unde fosta campioană mondială are prima şansă. Deşi beneficiază de un lot foarte puternic şi are la cîrmă antrenorul care a cucerit ultimul titlu mondial (cu Brazilia, e drept!), Portugaliei îi va fi foarte greu să treacă de Anglia. O echipă fără strălucire, dar foarte puternică valoric, Anglia n-a dat niciodată senzaţia că ar putea pierde vreo partidă la acest turneu final. Şi tradiţia pare să fie de partea insularilor, care s-au mai întîlnit de două ori cu lusitanii. În 1966, în semifinală, Anglia a cîştigat cu 2-1, în timp ce în 1986, în grupă, Portugalia a cîştigat cu 1-0. Dar, paradoxal, în 1986, în optimi de finală s-a calificat Anglia, în timp ce Portugalia a plecat acasă! Cea mai "bogată" dispută este cea dintre Germania şi Argentina, cele două echipe disputînd finalele din 1986 (3-2 Argentina) şi 1990 (1-0 Germania). Victoria din 1986 a fost unica pentru sud-americani, care n-au mai reuşit niciodată să treacă de germani (o victorie şi două egaluri pentru RFG), nici măcar de defuncta RDG (1-1 în grupe, în 1974). În disputa de azi, Germania are un uşor avantaj dacă ne gîndim că joacă pe teren propriu, dar şi datorită faptului că a prestat un joc mult mai complet pînă acum. În sfîrşit, cea mai spectaculoasă dispută se anunţă a fi cea dintre Brazilia şi Franţa. Campioana mondială en titre a dezamăgit pînă acum, dacă ne raportăm la speranţele care s-au pus în ea. Dar Brazilia are un obiectiv clar - să cîştige un nou titlu mondial! Lucru pentru care poate sacrifica spectacolul! Pentru Brazilia adversara din sferturi nu pare a fi prea plăcută! Din trei meciuri jucate de-a lungul timpului la Campionatele Mondiale, Brazilia a învins Franţa o singură dată, în 1958 (scor 5-2), cînd a "explodat" cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, Pele. Apoi, în 1986, Franţa a trecut de Brazilia (1-1 şi 4-3 la penalty-uri) în sferturi de finală, pentru ca în 1998 Franţa să învingă din nou (foarte clar, 3-0) Brazilia, de această dată în finală! Deşi este o echipă îmbătrînită, obosită şi cu un antrenor penibil, Franţa poate trece de Brazilia în ciuda tuturor pronosticurilor! Ce va fi pe teren vom vedea astăzi şi mîine, cînd sînt programate sferturile de finală. Apoi se va juca cu medaliile pe masă.