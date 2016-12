De astăzi, noi bilete RATC!

12:23:47 / 25 Martie 2014

Locuitori ai com Cumpana

Sa nu acceptati nicoidata alipirea Cumpenei la mun Constanta.Oricum la doctor ,la liceu sau la birocrati la fel veti da spaga . Ce aveti de castigat impozite mai mici . In Constanta pt 4 pers veti plati pt gunoi 500 lei ,pt un loc de parcare 180 lei etc . Voi aveti curti mari si case frumoase. Va rupe cu impozitul. Aveti o primarita harnica si cinstita .Daca va accesa in continuare fonduri europene si stiu ca asta face comuna va fi cea mai frumoasa . Palazu are o linie ratc care leaga cartierul de marginea orasului in Tomis nord . Edilii nostrii pentru Cumpana ar face o linie pana la sensul giratoriu.Banii dvs din impozite nu ar ajunge in Cumpana ci in Mamaia la pasarele carnavaluri etc.