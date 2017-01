De astăzi, penalizări la plata obligaţiilor către bugetul local

Agenţiile Serviciul Public de Impozite, Taxe şi Alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) din cadrul Consiliului Local al Municipiului Constanţa au fost luate cu asalt în ultimele zile de către constănţenii care au lăsat pe ultima sută de metri achitarea obligaţiilor către bugetul local aferente trimestrului IV, respectiv a impozitului pe clădire, impozitului pe terenul din intravilanul localităţilor, taxa pe mijloacele de transport, taxa de garaj şi taxa de habitat, pentru care ultima zi de plată a fost ieri. "Am constatat o aglomeraţie mai mare la ghişeele noastre în comparaţie cu alte termene limită de plată. Acest aflux poate fi justificat prin faptul că, deşi se apropie sfîrşitul anului, mai există contribuabili care au obligaţii restante aferente mai multor semestre", a declarat directorul executiv al SPITVBL, Virginia Ştefănică. Reamintim că ieri a fost termenul limită şi pentru plata ultimei rate la terenurile situate în extravilanul localităţilor. Începînd de astăzi, pentru fiecare zi de întîrziere se vor percepe majorări de 0,1%. Constănţenii cu obligaţii restante la bugetul local, care au dorit să evite penalizările, au format cozi ieri în faţa ghişeelor tuturor agenţiilor SPITVBL. Atunci cînd vine vorba despre motivul pentru care au lăsat plata impozitelor pentru ultimul moment, constănţenii au explicaţii dintre cele mai diverse. Unii spun că lipsa banilor i-a împiedicat să îşi achite impozitele pînă acum, în timp ce alţii pun acest fapt pe seama programul zilnic extrem de încărcat. Indiferent de motivul care i-a împiedicat să se achite de datorii, aproape toţi constănţenii care se aflau ieri în agenţiile SPIT susţineau că erau conştienţi de faptul că vor sta mult timp la cozi, întrucît se apropie sfîrşitul anului. "Am avut tot timpul de plătit alte facturi şi cum banii nu sînt niciodată suficienţi, am tot amînat plata impozitului pe casă şi maşină. Am venit să îl plătesc azi pentru ca să evit aplicarea unor penalizări deşi eram sigur că voi pierde mult timp la coadă", a spus Tudorel Gherase, un constănţean care îngroşa ieri coda din faţa ghişeelor agenţiei SPITVBL din cartierul Km 4-5. La rîndul său, Mioara Carastoian a afirmat că nu şi-a achitat impozitul pe clădire pînă acum din cauza faptului că a fost plecată mult timp din ţară. "Oamenii care stau la rînd sînt foarte nervoşi, dar consider că nu au niciun motiv. Este vina noastră că am lăsat achitarea acestor datorii pe ultima sută de metri. Toţi ştim că în fiecare an, în noimebrie şi decembrie, sînt cozi peste tot. Nimeni nu vrea să intre cu datorii în anul nou", a spus Mioara Carastoian. Programul de lucru cu publicul al agenţiilor SPITVBL este: luni, marţi, miercuri şi vineri, de la 08.30 la 16.30, şi joi, de la 08.30 la 18.30.