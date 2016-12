„De atunci, îi consider pe moţi ca şi pe părinţii mei”

Copilotul Răzvan Petrescu, rănit în accidentul aviatic produs în Apuseni în urmă cu o lună, a făcut primele declaraţii de la accident, ieri, înaintea externării sale, spunând că starea de sănătate i s-a îmbunătăţit considerabil şi că se simte bine, el rememorând momentul impactului. "Starea mea s-a îmbunătăţit considerabil şi pot fi externat, mă simt bine", a spus copilotul Răzvan Petrescu într-o conferinţă de presă susţinută la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca. "Momentul încă este cald, îmi amintesc ce s-a întâmplat şi înainte, şi după impact. După impact, am avut un moment de inconştienţă. M-am trezit în lateral-stânga faţă în aeronavă, pe jos. Prima acţiune a fost să îmi evaluez starea de sănătate, am văzut că îmi pot mişca degetele de la picioare, dar, având fracturi la picioare, nu mi le puteam mişca cu totul. Braţele erau în regulă, m-am gândit să mă îndepărtez şi m-am târât prin zăpadă şi am reuşit să mă îndepărtez câţiva metri, fiindu-mi frică de o explozie a aeronavei", a continuat copilotul. El a precizat că, imediat după ce s-a îndepărtat de avion, a încercat să sune la 112, dar nu a reuşit, din cauza telefonului său "nu foarte inteligent", apoi a reuşit să îşi sune tatăl. Copilotul a mai spus că a fost ajutat foarte mult de medicul Radu Zamfir, care era în starea cea mai bună dintre răniţi şi care l-a ajutat inclusiv psihic, dându-i sfaturi despre ceea ce era bine să facă. Răzvan Petrescu a mai spus că pentru el va urma o perioadă de refacere de o lună-două, acasă, şi apoi o perioadă de recuperare. El a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliştilor care vizau detalii tehnice, spunând că ancheta este în desfăşurare în acest caz, singura menţiune făcută fiind aceea că "aeronava era în regulă şi, din acest motiv, comandantul a decis plecarea în misiune". "Eu am dat nişte declaraţii persoanelor competente şi nu pot da detalii pentru că este anchetă în curs. Voi putea răspunde acestor întrebări doar după finalizarea anchetei", a precizat Răzvan Petrescu. Copilotul a mai spus că i-ar plăcea ca, după ce starea de sănătate îi va permite, să îi viziteze pe moţii salvatori şi să vadă "şi din picioare" locul accidentului.

SE VA URCA DIN NOU LA MANŞĂ Întrebat ce dorinţe are, el a spus că vrea să revină la starea sa iniţială de sănătate şi apoi să se urce din nou la manşa avionului. De asemenea, întrebat ce a simţit când au venit primii moţi la locul accidentului, copilotul a spus că îi consideră pe aceştia ca şi pe părinţii săi. "La ora actuală şi, de atunci, de pe 20 ianuarie, îi consider ca şi pe părinţii mei. Un om rănit în munţi, cu o mică speranţă, când vezi pe cineva că îţi vine în ajutor, este un sentiment măreţ, simţi că revii la viaţă. Chiar aşteptam să fim salvaţi", a spus Petrescu. Întrebat cum vede viaţa sa la o lună de la accident, acesta a subliniat că este emoţionat şi a spus că îi mulţumeşte lui Dumnezeu că l-a ţinut în viaţă. "Mulţumesc şi moţilor care s-au mobilizat şi au reuşit să ne găsească şi echipei medicale de la Cluj care m-a tratat. M-au readus la viaţă, am fost tratat cu respect, profesonalism şi căldură la Cluj", a menţionat copilotul. El va fi externat astăzi, urmând să fie transportat cu o ambulanţă până acasă, la Râmnicu Vâlcea. Copilotul Răzvan Petrescu, în vârstă de 23 de ani, a suferit trei operaţii până în prezent. În urma accidentului aviatic produs în 20 ianuarie în Munţii Apuseni, într-o zonă accidentată, la peste 1.400 de metri altitudine, la graniţa dintre judeţele Cluj şi Alba, şi-au pierdut viaţa pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia Ion. În accident au fost răniţi, pe lângă copilotul Răzvan Petrescu, şi medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul "Sfânta Maria" şi Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beiuş.