Chiar dacă în timpul weekend-ului protestele de la Constanţa împotriva Puterii au fost suspendate, nu înseamnă că oamenii au încetat să mai lupte. Demonstraţiile de pe platoul din faţa Prefecturii au fost reluate ieri, oamenii scandând din nou lozinci împotriva preşedintelui Băsescu şi al Guvernului format de el. De două luni, manifestanţii au început lupta împotriva conducerii portocalii. Sunt demonstraţii paşnice, în timpul cărora poporul îşi exprimă nemulţumirea faţă de măsurile de austeritate luate de şeful statului. O femeie de 60 de ani, după ce a muncit 30 de ani, primeşte din partea Guvernului o pensie de 350 de lei. “Este o ruşine să am o pensie atât de mică. Nu îmi ajung banii nici măcar să îmi plătesc facturile. Din acest motiv voi continua să vin la protest în fiecare zi”, a spus, printre lacrimi, Elena C. O altă manifestantă recunoaşte că nu se află în stradă pentru ea, ci pentru copiii ei. “Ei sunt viitorul şi îmi doresc să nu se chinuie să trăiască aşa ca mine”, a spus protestatara. Apoi şi-a îndreptat privirea către Elena C. “Nu mai plângeţi doamnă. Nu merită să plângeţi pentru greşelile lor. E dureros să munceşti 30 de ani şi să primeşti o pensie socială, dar nu se merită să vărsaţi lacrimi”, a spus manifestanta. După ce şi-au alinat puţin suferinţa, femeile au continuat, alături de restul protestatarilor să strige: “Hitler, Stalin, Ceauşescu, chemaţi-l şi pe Băsescu”, “Nu ne mai manipula, pleacă afară haimana”, “Astăzi, ţara plânge, dar mâine vom învinge”, “De Băsescu e legat, tot ce-n ţară-i necurat”. Demonstraţiile împotriva Puterii vor continua în fiecare zi, începând cu ora 17.00.