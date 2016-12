Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa a demarat o anchetă în cazul femeii care şi-a îngropat fetiţa moartă într-o fundaţie de bloc abandonată, din centrul Năvodariului. Misiunea asistenţilor sociali a fost să stabilească dacă se impune luarea unor măsuri pentru protejarea celorlalţi copii ai familiei. „Tatăl a plecat cu băiatul de patru ani. Echipele noastre au găsit la Corbu pe bunica copiilor şi o fetiţă în vârstă de opt ani. Fetiţa de cinci ani se pare că a fost internată, miercuri după-amiază, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa după ce în urmă cu câteva zile a suferit o arsură la nivelul feţei. Copilul s-a accidentat în timp ce se juca cu mai mulţi copii de pe stradă în jurul unui foc, iar la un moment dat i-a sărit pe faţă o bucată de plastic. În prezent, colaborăm cu angajaţii primăriei şi cu poliţiştii care instrumentează acest caz, urmând ca la finalul anchetei să luăm măsurile care se impun. Până atunci vom supraveghea îndeaproape această familie“, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa, Roxana Onea.

FRICA DE SUPERSTIŢII În timpul audierilor, mama fetiţei a declarat că şi-a îngropat copilul în acea fundaţie pentru că o femei i-a spus că nu se poate urca cu mortul în microbuz. „Am vrut să mergem la noi, la Văleni, să o îngropăm acolo. S-a făcut însă târziu şi o doamnă ne-a zis că nu pot să urc cu mortul în microbuz pentru că se dă maşina peste cap. Aşa că am îngropat-o acolo. Vroiam să o iau după aceea, când făceam rost de bani, şi o îngropam după legea noastră. De când am născut-o ea tot a fost aşa... bolnavă. Am fost cu ea la medic la Constanţa şi la Medgidia“, a declarat Emine Mustafa, mama fetiţei găsită îngropată. Anchetatorii spun că femeia a mers cu copilul mort în braţe din Corbu până în Năvodari de unde, aşa cum a declarat femeia, urmau să ia un microbuz spre Văleni.