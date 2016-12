Când era mică, tare-i mai plăcea jocul cu mărgele de... nisip. Stătea ore întregi lângă mătușile ei care făceau zgărdane - coliere tradiționale din mărgele -, care pe vremea aceea erau la mare căutare. Acum, Valeria Ionescu are propria familie și nu prea mai are timp de mărgele, dar nu a uitat de tradiții. Născută într-un sat din Ardeal, ea și familia sa participă de șapte-opt ani la târgurile de artizanat din țară. „Încercăm, pe cât posibil, să adunăm ce a mai rămas din meșteșugurile, tradițiile noastre. Din păcate, nu mai are cine să lucreze. Doar bătrânii. Se duc bătrânii, se duce și tradiția. Noi, cei care am mai stat pe lângă bătrâni, mai știm să facem câte ceva, dar, din păcate, copiii noștri habar n-au”, spune Valeria Ionescu, care locuiește de ani buni în București, dar cu sufletul a rămas tot în Ardeal.

BRODERII CU MĂRGELE „Eu, de când mă știu, înșir mărgele. Mama lucra garnituri brodate, iar eu abia așteptam să mă duc la mătuși. Ele făceau zgărdane. Făceam costume la păpuși numai din mărgele. Le cuseam pe catifea. La noi, și draperiile erau brodate cu mărgele, și fețele de masă, și pernele ornamentale. Când eram mică purtam trăistuță cusută cu mărgele. O mai am și acum. Anul viitor, cu sănătate, mi-am propus să brodez din nou cu mărgele”, precizează Valeria Ionescu.

Lucrurile făcute cu trudă, manual, se vând mai greu, dar mai bine decât acum câțiva ani. „Acum, de câțiva ani, de când ne-am întors către ii, către tradiții, se mai caută astfel de obiecte. Dar înainte, se dădeau greu. Acum se fac compromisuri, pentru că e mai greu să coși mărgea cu mărgea”, spune artizana. Aceasta expune zgărdane, dar și alte obiecte create de meșteri bătrâni din țară, jucării din lemn și jocuri de logică, la standul de la târgul „Art Natura”, deschis până duminică, în Tomis III, în apropierea parcului Tăbăcărie.