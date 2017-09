De câți bani e nevoie pentru a întreține un partid în România

V-ați întrebat vreodată de ce luptă politicienii pe viață și pe moarte pentru funcțiile publice și politice? Ei bine, nici nu e greu de oferit un răspuns. Lupta pentru ciolan e principalul motiv pentru politicienii avizi de putere. Pentru a câștiga bătăliile electorale, evident, o formațiune are nevoie de mulți bani, de foarte mulți bani. De câți? La această întrebare ne răspunde sociologul Marius Pieleanu, care a făcut un calcul al nevoilor unui partid politic. „Nu e ușor să pornești de la zero un partid. Sunt peste 3.500 de unități administrativ-teritoriale, de la comune la orașe, municipii, sectoare etc. Să zicem că vrei să ai organizații într-o treime dintre acestea. Adică ai nevoie de 1.000 de sedii, cu telefon, internet, cu doi - trei angajați: secretară, paznic etc. Pentru o organizație ai costuri de funcționare de 2.000 - 3.000 de euro pe lună (chirie, întreținere, salarii, afișe). Vorbim, deci, de 36.000 de euro pe an, adică de 36 de milioane de euro pentru cele 1.000 de organizații. Partidele vechi obțin acești bani din trei surse: din cotizații, de la buget, în funcție de numărul parlamentarilor și din donații. De aceea este greu să lansezi un partid nou: la început numărul membrilor e mic, finanțări de la buget nu vin...“, a declarat Pieleanu. El a făcut aceste calcule în contextul în care fostul social democrat Victor Ponta se pregătește să-și lanseze propria formațiune politică, Pro România, după despărțirea de PSD. Referitor la ce personalități politice ar putea atrage Ponta, sociologul spune că acum sunt în Pro România încă doi lideri cunoscuți, cu vizibilitate: Daniel Constantin și Sorin Câmpeanu. „Nu e suficient, dar sesiunea parlamentară va aduce surprize. Cred că Pro România va atrage și lideri locali, personalități din teritoriu, dar și politicieni cunoscuți la nivel național, fără de care partidul nu va avea forță de tracțiune. Mă gândesc la Nicu Bănicioiu și Eugen Teodorovici, în primul rând, dar cred că poate atrage și alți membri ai Cabinetului Ponta“, a mai spus Pieleanu.

TRAI PE VĂTRAI

Pentru a vă face o idee despre câți bani înghite un partid, spunem că, după apariția legii finanțării partidelor politice, în 2016, formațiunile au primit bani cu nemiluita de la bugetul de stat. Ba chiar le-au fost decontate și cheltuielile făcute în campania electorală pentru alegerile locale. Concret, numai în primele șase luni ale anului trecut, partidele din România au primit echivalentul a nu mai puțin de 7.879 de salarii minime pe economie. Mai exact, subvențiile de la bugetul de stat pentru partide au ajuns la 9.849.312 lei. Cele mai mari sume au fost alocate PNL, care a primit 4.219.650 de lei, care le-ar fi permis liberalilor să achiziţioneze 1.622 de telefoane iPhone sau 80 de maşini Dacia Duster. De asemenea, PSD a luat de la bugetul de stat, în ultimele opt luni, 3.643.812 lei, echivalentul a 2.915 salarii minime pe economie. Banii încasați de social demcraţi le-ar fi permis acestora să cumpere 1.400 de telefoane iPhone sau 74 de maşini Dacia Duster. Pe locul trei în clasament se situează UNPR, care a primit de la bugetul de stat 1.398.601 lei, care echivalează cu 537 de telefoane iPhone sau 28 de maşini Dacia Duster. Cei mai puțini bani i-a încasat PNŢCD, care a luat de la stat 29.952 de lei, reprezentând echivalentul a 11 telefoane iPhone sau 60% din preţul unei maşini Dacia Duster.