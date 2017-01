De ce a fost demis decanul de la Teologie?

16:48:10 / 19 Octombrie 2016

Preotzi si superiori ai acestora, ganditzi-va, la popor !

Schimbarea sa se faca pe : verticala si orizontala in toate eparhiile din Romania, pentru o adevarata primenire a bisericii. SA NU SE MAI FACA COMERTZ CU DARULUI LUI DUMNEZEU, PREOTZIA, ca-i maaaare pacat ! Sa nu se mai vanda in biserici : vin, tzuica si……., ca biserica este casa Domnului si nu-i bodega, ori centru comercial. De asta suferim atatea : necazuri, suferintze, inundatzii, cutremure….. , si totodata Dumnezeu, ne-a dat conducatori, care nu ne iubesc, ci se iubesc pe ei / insisi, iar poporul se zbate-n saracie crunta si multzi confratzi de ai nos tri, pribegesc in Europa si pe alte meleaguri ale Terrei. Sunt / exista preotzi : buni, milostivi, iubitori cu adevarat de Dumnezeu si de aproapele, trebuiesc identificatzi si lasatzi sa-si faca misiunea in liniste si sa numai fie sacaitzi si determinatzi sa plece din preotzie pentru ca, superiorii se gandesc doar la a obtzine foloase materia le. Sunt multzi preotzi care nu au chemare pentru misiunea de preot, ci au chemare doar pentru a obtzine bani catzi mai multzi pentru : ei si familiile lor, a spori averile, cat mai multe masini luxoase, vacantze de vis si muuulte altele, acestia trebuie descoperitzi, aflatzi si totzi simplii crestini, in adunarile parohiale, sa hotarasca soarta lor si tot simplii crestini, sa-i inlocuiasca cu preotzi vrednici pentru misiunea lor, asa ceva este bine, sa se faca si-n cazul superiorilor lor, ierarhii sa numai fie numitzi, alesi de patriarhie si nici de BCOR, ci de crestinii pe care urmeaza sa-i pastoreasca.