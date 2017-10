De ce a fugit nu a scăpat! Kovesi, obligată să spună ce a făcut acasă la Oprea

Dacă pe Parlamentul României nu a dat doi bani, în fața forului legislativ al Uniunii Europene, procurorul-șef DNA, Laura Codruța Kovesi, nu a mai avut scăpare. Prezentă la o dezbatere pe tema luptei anticorupție, ce a avut loc la Bruxelles, Kovesi s-a văzut nevoită să răspundă, într-un fel sau altul, întrebării de care s-a temut cel mai mult în ultimele luni. Ea a trebuit să spună, în fața mai multor oficiali europeni și a jurnaliștilor străini, dacă s-a aflat în sufrageria lui Gabriel Oprea în noaptea alegerilor prezidențiale din 2009, când Traian Băsescu a câștigat al doilea mandat de președinte. S-a întâmplat chiar în timpul dezbaterii, în momentul în care deputatul Liviu Pleșoianu, care a și făcut parte din Comisia de anchetă formată cu scopul de a investiga dacă alegerile respective au fost fraudate, i-a cerut să răspundă întrebării de care tot fuge. „Ca membru al comisiei parlamentare de anchetă a alegerilor prezidenţiale din 2009, nu am reuşit să vă conving să veniţi la Parlament. Nici CCR nu a reuşit să vă convingă. Ca procuror general al României, ce aţi făcut în seara alegerilor prezidenţiale acasă la un om politic, alături de alţi oameni politici şi alături de şeful SRI? De ce, în 2014, aţi minţit poporul român când aţi spus că niciodată nu v-aţi întâlnit cu politicieni în timpul dvs. liber?”, a întrebat Pleșoianu. În stilul ei caracteristic, Kovesi a dat un răspuns în afara subiectului. „În România, procurorii sunt independenţi şi în tot ceea ce am făcut am respectat legea şi codul deontologic al magistraţilor”, a spus procurorul-șef al DNA. Deputatul Liviu Pleșoianu nu a ratat ocazia de a-i întreba pe ceilalți oficiali europeni cum văd ei situația în care s-a aflat Laura Codruța Kovesi, în 2009, în noaptea alegerilor prezidențiale.