De ce a iețit Cristi Borcea din închisoare?

Cristi Borcea şi Valentina Pelinel îl botează luni pe Milan (11 luni), fiul lor, iar milionarul, care a fost condamnat la şase ani şi patru luni de închisoare în Dosarul Transferurilor, a primit permisiunea de a participa la eveniment. Fostul dinamovist a ajuns acasă în urmă cu puţin timp, iar revederea cu Pelinel şi cu fiul său a fost una emoţionantă, scrie cancan.ro. Puţin după ora 16.00, la reşedinţa familiei Borcea şi-a făcut apariţia doctoriţa Alexandra Mihai, naşa micuţului Milan. Aceasta a intrat în vilă cu lumânarea de botez în mână. La scurt timp a sosit şi Gigi Becali, bun prieten cu Borcea.

Cristi Borcea are doi copii cu Alina Vidican: un băiat, George Alexandru, de aproape 5 ani, şi o fetiţă, Gloria, de un an şi 8 luni. Cu Mihaela Borcea, are trei copii: Patrick (19 ani) şi gemenii Mihai Angelo şi Antonia Melissa (13 ani). El mai are o fată, Carolyn (10 ani), pe care a conceput-o cu o fostă amantă. Valentina Pelinel a dat naştere celui de-al şaptelea moştenitor oficial al afaceristului, micuţul Milan Cristian, acum în vârstă de 11 luni.