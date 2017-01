De ce au cântăreţii succes la femei?

04:36:59 / 01 Mai 2014

Probabil ca vor sari toti puritanii, insa sunt total de acord cu dinruticeea acestui liceu. Este vorba despre o decizie normala, pentru ca liceul nu este un grajd unde intra prostimea ca sa reguleze oi, ci o institutie de invatamant mediu, unde copii in formare au obligatia sa se incadreze in reguli si norme impuse de Minister. Punct. Cui nu-i convine, are ocazia sa mearga la deputat si sa ceara schimbarea legii. Deocanmdata, este vorba despre un grup de persoane care vor ca legea sa fie respectata, si despre alt grup de persoane carora ori li se pare ca impunerea regulilor nu poate fi facuta si cu forta, fie ca nu sunt de acord, apriori, cu legea. In ambele cazuri, foarte bine ca dinruticeea nu cedeaza.Inteleg ca avem opinii diferite, tu ai un argument bun ca exista aici o situatie exagerata, insa reactia acelor parinti care cred ca este dupa ei daca se respecta sau nu legea nu se incadreaza in aspectele demne de admirat sau de incurajat. Daca in tara asta fiecare ar respecta regulile si legile,. asa proaste cum sunt unele dintre ele, lucrurile ar merge foarte bine, pentru ca una dintre reguli este ca parlamentarii sa faca ceea ce vrea electoratul. Iar daca electoratului ii place ca copiii sa mearga in chiloti la liceu, foarte, bine, SA SCHIMBAM LEGEA SI SA II OBLIGAM PE COPII SA MEARGA IN FUNDUL GOL LA LICEU, EVENTUAL SA faca si sex in clase, ca doar ce mare branza. Dar pana atunci, exista ALTE reguli, si pana la aborgarea lor, ele trebuie impuse inclusiv prin forta.,