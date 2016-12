De ce au încetinit lucrările de modernizare a bulevardului Tomis?

05:01:09 / 26 Iunie 2016

Sunt un locuitor al Constantei cu locul de munca înafara ei. Vreau sa ii atrag atenția reporterului ca drumul DN 2 A a intrat in reparatii in urma cu un an. In urma reparatiilor începute si neterminate mam ales cu 2 cauciucuri tăiate plus bucsaraia schimbata. Timp de 8 luni (octombrie-mai) nu a facut nimic la acel drum. De la sensul giratoriu de la Palazu pana la Bavaria soseaua a fost decopertata in toata aceasta perioada . Invit distinsi reporteri sa incerce sa iasă in timpul săptămâni seara la ora 18 din comstanta si sa meargă pana la Palazu. Nu am văzut nici un aricol in care sa scrie ca iesirea din ct spre Ovidiu este blocata si intersectia de la vaporasi este dirijata de politie si sa iesi din ct iti trebuie cam 1ora si noste nervi de otel.