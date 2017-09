De ce Constanța n-o să fie niciodată un „Smart City“

15:41:22 / 21 August 2017

Era bine cu Mihăiești...

Holioadee cum arata centrul orașului Cta mai precis locul unde era cândva amplasat Hotel Continental mândria orașului Cta...Ti minte HOLIOADEE...???? Locul a fost ras in mandatul primarului Mihăiești care făcea parte din partid... adunătură de mafioți numita PDL pe care TU i-ai pupat in păsărică și încă ești nostalgic după ei..Ce a promis Radu? Că va curăța locul care arata că după bombardament și a... făcut-o.Nu mai zic cu Iluminatu stradal încarce Radu a făcut.. lumină ...Nu mai zic de gropile care erau în asfalt in timpul lui Mihăiești și Neagoe care au dispărut in mandatul lui Radu..Iar stațiunea Mamaia....O tempora...Radu..ce carnavale...care atrăgeau turiști...Dar TU ești BASIST cu acte în plm..