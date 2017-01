De ce dai în plată, mă? De ce dai?

Băncile vor trebui să inventeze un nou produs asemănător celui de leasing, în cazul în care apare legea dării în plată, a declarat președintele executiv al UniCredit Bank, Răsvan Radu - „Uitați-vă la cum arată un produs de leasing imobiliar și veți înțelege cam care vor fi sau în ce zonă se vor situa următoarele condiții de a accesa un credit de acest gen“. În opinia sa, legea dării în plată ar putea fi aplicată pentru un nou tip de produs, iar în paralel să se mențină produsul actual de creditare ipotecară, lăsând clienților posibilitatea să aleagă - „Noi chiar am propune să creăm un produs special, un credit special cu dare în plată și care să funcționeze pe lângă creditul ipotecar obișnuit, astfel încât clientul să poată alege: vrei un credit de dare în plată sau vrei unul ipotecar obișnuit?“. Radu punctează că impactul mare nu vine de la cei care au credite mici și care vor fi mai puțin dispuși să își vândă locuința pentru a sta cu chirie în altă parte - „O casă, dacă o cumperi pentru tine, nu o raportezi la valoarea de piață, ci o raportezi la valoarea pe care o are pentru tine ca bun de întrebuințare. Noi am estimat impactul ca venind, în special, din zona celor care au făcut investiții, case de vacanță, terenuri, apartamente“.