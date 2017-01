De ce e bine să mâncăm pește de Buna Vestire

Buna Vestire, ziua în care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil că Îl va naşte pe Mântuitorul Iisus Hristos, este sărbătorită vineri, 25 martie. Vorbim despre prima sărbătoare din calendarul ortodox închinată Maicii Domnului, Biserica acordând dezlegare la peşte în această zi. Buna Vestire este cunoscută în calendarul popular sub denumirea de Ziua Cucului sau Blagoveştenia. Se spune că, în această zi, cucul îşi cântă primul cântec, vestind astfel venirea primăverii. Există obiceiul ca oamenii să numere de câte ori cucul îşi cântă numele, pentru a afla, astfel, câţi ani mai au de trăit. În această zi mare, cântecul cucului trebuie așteptat de oameni cu veselie, cu stomacul plin și cu buzunarele pline de bani, pentru a li se întâmpla lucruri bune în anul ce va urma. Pe de altă parte, în cazul în care cântecul cucului ne va surprinde posomorâți și cu stomacul gol, atunci e semn rău - se spune că ”te-a spurcat cucul”, iar peste an lucrurile nu vor merge tocmai bine. Potrivit unor crezuri, dacă primul cântec al cucului era auzit pe stomacul gol, iar pasărea cânta în spatele persoanei care o asculta, era semn rău: ”Cucu-n spate mi-a cântat și moartea m-a săgetat!” - sunt versurile unui cântec din popor. Flăcăii și fetele de la sate încă obișnuiesc să întrebe cucul când se vor căsători și îi cântă: ”Cucule voinicule / Câți ani îmi vei da / pân’ m-oi însura (mărita)?”. Se spune că, dacă se întâmplă ca, după rostirea acestor cuvinte, cucul să cânte, cântecul său echivalează cu un an de așteptare. În schimb, tăcerea sa e semn că urmează o căsătorie grabnică. Craca pe care a cântat cucul de ziua sa era tăiată și pusă în scăldătoarea fetelor, în speranța că flăcăii nu le vor ocoli.

OAMENII AMENINȚĂ POMII CU TOPORUL În unele zone, pentru a avea roade bogate în livezi, locuitorii ameninţau în trecut pomii cu toporul şi îi stropeau cu ţuică. La Blagoveştenie românii mai obișnuiau să efectueze ritualuri de purificare a spaţiului, de alungare a şerpilor de pe lângă casă şi a insectelor şi a omizilor din livezi. Se spune că acela care astăzi gustă peşte de Buna Vestire se va simţi tot anul ca peştele în apă. În popor, se mai spune că pescarii nu au voie să arunce mămăliga în apă, deoarece mor peştii. De asemenea, se crede că de Blagoveştenie este bine să se pună pe pragul casei pâine şi sare pentru hrana îngerilor şi pentru a avea spor în casă. Tradiţia populară spune că, în această zi, oamenii nu au voie să se certe, iar cine se ceartă de Buna Vestire are necazuri tot anul. Totodată, există credinţa că, aşa cum este vremea în ziua de Buna Vestire, la fel va fi şi de Paşte.