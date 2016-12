De ce e bine să postim miercurea și vinerea

22:39:41 / 25 August 2016

post

"Postul de miercuri și vineri a fost instituit de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, după cum reiese din Sfintele Evanghelii." ... nu prea cred... poate ne dati si referinta exacta unde a spus Mantuitorul ca se posteste miercuri si vineri... in Vechiul Testament postul este poruncit doar in Ziua Ispasirii - o singura zi pe an, in Biblie este mentionat ca Mantuitorul a tinut post doar la inceputul lucrarii sale...