De ce economia Bulgariei a ieşit mai repede din recesiune?

Ne batem cu ei pentru turişti, deşi mai mult ne bat ei pe noi, dar asta este o altă poveste. Şoselele noastre sunt pline de maşini înmatriculate în „Texas” (TX), iar multe firme fug la sud de graniţă, unde plătesc impozite şi taxe mult mai mici. Şi cu toate că economiile sunt la un nivel similar, Bulgaria a reuşit să iasă din recesiune încă de anul trecut. De ce? Pentru că bulgarii nu au făcut excese populiste când au fost în situaţii dificile, potrivit economistului Daniel Dăianu, fost ministru al Finanţelor. „Bulgaria a avut o politică economică mult mai disciplinată. Consiliul Monetar (CM) a pus politicile monetare şi bugetare pe pilot automat. Este un regim foarte restrictiv dar, în situaţii grele, nu permite excese populiste”, spune Dăianu, care nu se declară însă un fan al regimului de CM. „Să nu vă imaginaţi că Bulgaria este într-o situaţie mult mai bună decât România. Noi nu am ieşit din recesiune pentru că am majorat TVA. Dacă Guvernul nu lua această măsură şi lua din timp măsuri, puteam şi noi să trecem pe plus încă de anul trecut”, explică economistul. Deşi pe hârtie, ţara noastră a ieşit din recesiune, nu se poate vorbi încă de încheierea crizei din sistemul bancar, mai spune fostul ministru de Finanţe. „Urmează teste de stres, recapitalizarea băncilor. Criza datoriilor suverane nu înseamnă doar Grecia, Irlanda şi Portugalia. Multe state, printre care şi România, au apelat la ajutor extern, iar datoriile publice vor creşte. Vom avea mari dificultăţi pe viitor, deoarece creşterea economică nu va fi spectaculoasă, iar costurile de finanţare vor fi extrem de piperate”, a mai spus Dăianu.