De ce este necesară construirea unei moschei în București?

13:58:41 / 29 Iulie 2015

studenti musulmani in Romania

Pot fi un milion de studenti musulmani in Romania (Doamne-fereste!) ca tot n-au de ce sa ceara moschee. Ce, stau permanent? Ei vin si pleaca, asa cum si romanii vin si pleaca din Arabia Saudita, Nigeria si alte tari musulmane: au cerut romanii acolo sa-si faca biserica? Ori le-ar da statul saudit/nigerian/etc voie sa ridice biserica? I-ar declara persona non-grata instantaneu. Pai si-atunci cum vine chestia asta cu studentii? N-au decat sa mearga la studii in tari musulmane daca vor moschee. Nu pentru moschee au venit ei in Romania, ci pentru scoala: sa-si vada de scoala ori sa plece la ei acasa daca nu le convine. La fel si cu oamenii de afaceri musulmani, veniti in Romania ca la Eldorado: isi fac afacerile si castiga bani de pe urma romanilor, au chiar mafii intregi (a brutariilor, de exemplu), mai vor si moschee? Da' ce, se muta cu catel-cu purcel in Romania si-si aduc si neamurile, si vecinii, si prietenii? Dar ce-i Romania, sat fara caini si bataia lor de joc? Domnule deputat, care-i loialitatea dumitale? Caci de cimitir ne-am lamurit, mintiti poporul roman, caci turcii ne-au dat terenul de cimitir la schimb cu terenul deja dat de Romania pentru cimitirul musulman, asa ca reciprocitatea la moschee e vorba-n vant, romanii n-au nimic la schimbul asta. Sau insistati pe langa Erdogan, prietenul vostru, sa ne dea o catedrala la schimb, de exemplu Sf. Sofia ori Sf. Irina, daca vreti moschee mare la Bucuresti.