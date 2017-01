De ce greșesc părinții când rezolvă temele copiilor

14:00:08 / 05 Decembrie 2015

De sfaturi suntem satuli!!cum sa ..cum sa nu!!!la cls 5 a venit psihologul si le-a pus întrebări copiilor .ce fac in timpul liber.....marea majoritate au spus teme!!volumul si dificultatea creste si binențeles orele alocate temelor cresc..Boon.ok..copiii sunt obosiți...transmitem dirigintei..diriginta vb cu profesorii..nerv.pufneli..materie multă..prestigiul profesorului ..3 zile a durat minunea .4 ex in loc de 10 probl si ex ca de obicei ,numai la mate...apoi se uita..ne preg de teza acum..3 teste cu 27 ex si probl pe Weekend ...ca deh timp este..numai la mate.la romana PTR Weekend 10 verbe de conjugat la din timpuri si diateze dif si un text de demonstrat ca este text liric...Sa ținem cont ca luni avem germana ..de obicei avem de scris..pt luni nu avem ..e recapitulare din tot PTR testul de luni.conjugari verbe..cuvinte noi..prezentări de pers..abia de 2 luni facem germana!!mai avem si informatica....profa vrea..deci ce face copilul meu in Weekend?ar fi vrut la patinoar ...sincer.