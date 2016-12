De ce în 2016 nu ai voie să-ți aduci patrupedul la plajă

Zeci de mii de turiști vor veni cu mic cu mare să petreacă weekend-ul de Rusalii la mare. Unii vor aduce cu ei și patrupedele familiei. Aici apare problema! Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) anunță proprietarii de animale că riscă amenzi usturătoare dacă își iau cu ei pe plajă prietenele necuvântătoare. Sancțiunea este cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei, la fel ca în cazul șoferilor care intră cu mașinile pe plajă. Dacă toți putem fi de acord că cei care confundă parcarea cu nisipul trebuie să fie aspru sancționați, în cazul iubitorilor de animale, subiectul amenzilor a atins o coardă sensibilă. Interdicția a stârnit revolta proprietarilor de câini care obișnuiesc să își petreacă weekend de weekend la mare. O opțiune de luat în calcul ar fi amenajarea unei plaje exclusive pentru micile necuvântătoare de către cei care concesionează plajele. Până atunci, turiștii fie vor continua să vină cu animalul pe plajă și să plătească amenda uriașă, fie vor prefera să își petreacă vacanța în altă parte (de preferință peste hotare).

Se anunță un sfârșit de săptămână de foc pe litoralul Mării Negre, mai ales că vremea va fi excelentă. Hotelierii se așteaptă să nu facă față turiștilor în weekend-ul de Rusalii, sărbătorite în acest an duminică, pe 19 iunie. Cei din alte județe vor veni, la fel ca în fiecare an, cu întreaga familie să petreacă la mare, inclusiv cu patrupedele. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) le-a transmis proprietarilor de animale că riscă amenzi usturătoare dacă își iau cu ei pe plajă prietenele necuvântătoare. Mai precis, amenda este cuprinsă între 10.000 și 20.000 de lei, la fel ca în cazul șoferilor care intră cu mașinile pe plajă. Dacă toți putem fi de acord că cei care confundă parcarea cu nisipul trebuie să fie aspru sancționați, în cazul iubitorilor de animele, subiectul amenzilor a atins o coardă sensibilă. Interdicția a stârnit mai ales revolta bucureștenilor - proprietari de câini, care obișnuiesc să își petreacă weekend de weekend la mare. ”Am primit o avalanșă de sesizări de la București. Oamenii sunt supărați că acolo nu au voie cam pe nicăieri cu câinii, de aceea în weekend îi aduceau la mare”, au precizat, pentru ”Telegraf”, reprezentanții ABADL. Oamenii amenință că nu vor înceta să vină cu patrupedul pe plajă, mai ales că pentru ei, câinele face parte din familie. „Venim în fiecare an cu cei doi câini la mare. Nu îi putem lăsa acasă singuri, nici nu îi putem duce în cabinetele veterinare unde nu sunt condiții decente. Ce să facem, să îi lăsăm în mașină, la 40 de grade C? Dacă îi luăm cu noi stau liniștiți pe cearșaf”, a spus, supărată, o turistă din București. Ea a adăugat că cele două necuvântătoare, rasa Bichon, sunt prietenoase și nu mușcă.

INTERDICȚIA ESTE VALABILĂ PE TOATE PLAJELE DE PE LITORALUL ROMÂNESC

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, în vederea protecţiei turiştilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzice accesul persoanelor însoţite de animale, cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi. Cu toate că legea a fost dată în 2006, până acum nimeni nu a ținut cont de ea. Cei care răspund de curățenia plajele spun însă că s-au săturat de mizeria lăsată în urmă de necuvântătoare în ultimul timp, așa că s-au decis să ducă o campanie de informare. ”Proprietarii de animale trebuie să înțeleagă că este foarte greu de curățat nisipul. Utilajele, atunci când nivelează și afână nisipul împrăștie peste tot excrementele și urina animalelor”, mai spun cei de la ABADL.

LEGEA ARE PUNCTE SLABE

Dacă în teorie pare simplu, în practică legea e greu de pus în aplicare. O recunosc și cei de la Apele Române. ”Amenzile nu le dăm noi, le dă Poliția. Noi facem verificări și sesizăm organele abilitate. Oamenii pot face plângeri direct la Poliție. Trebuie să prindem proprietarii de animale când sunt cu câinii pe plajă. Doar identificarea mașinilor o poți face după aceeea, din fotografii”, a explicat purtătorul de cuvânt al ABADL, Marieta Iorga. O opțiune de luat în calcul ar fi amenajarea unei plaje exclusiv pentru micile necuvântătoare, variantă pe care iubitorii de animale nu o resping. „Este o aberație această lege. Autorităţile ar trebui să facă o plajă specială pentru câini, să amenajeze un loc special, abia după să ne ceară să nu îi mai aducem cu noi la mare. Prefer să merg în concediu în altă parte, unde sunt respectați turiștii fără animale de companie, dar și cei care dețin un animal”, a spus bucureșteanca. Cei care concesionează plajele pot amenaja cu fonduri proprii astfel de locuri unde stăpânii să își poată duce câinii. Până atunci, turiștii fie vor continua să vină cu animalul pe plajă și să plătească amenda uriașă, fie vor prefera să renunțe la vacanța pe litoral - și așa unul din puținele locuri unde sperau să poată sta în voie, fără să fie sancționați. La fel de viabil ar fi să se impună sancționarea celor care nu curăță după propriii câini, în loc de interzicerea totală a accesului patrupedelor de orice categorie pe plajă.