De ce întârzie ajutoarele alimentare de la UE?

12:57:31 / 10 Februarie 2016

solicitare punct de vedere Ministerul Fondurilor Europene

Era obligatoriu sa solicitati Ministerului Fondurilor Europene punct de vedere mai ales datorita faptului ca legislatia prevedere acordarea in anul 2015 a ajutoarelor si nu in anul 2016 pentru 2015. Cineva nu si-a facut datoria la locul de munca astfel incat ajutoarele sa se acorde in 2015 nu dupa un an!!!! Mai mult, precis erau banii prevazuti in bugetul din 2015.