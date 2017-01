De ce Ministerul Sănătăţii exclude Constanţa din „Programul Inimii”???

06:56:16 / 23 Aprilie 2014

jalnic

Domnule manager , o fi sistemul sanatatii cu deficientele lui, dar eu stiu ca omul sfinteste locul si la conducerea unitatii si pe sectii , dar s-a ajuns la un nivel atit de JOSNIC de te scirbesti , mai ales cind incepeti sa va vaietati. Un mic exemplu; pe sectia NEUROLOGIE, s-a ajuns in asa fel incit asistentele sa fure pampersii si apa de baut a pacientilor, personalul slab pregatit, asistenta sefa te trimite sa cumperi medicamente la fiecare doua ore, baile murdare si pline cu saci menajeri, camera 3207, si as mai putea continua, dar sint scirbit , precum am mai spus. Poate ar trebui sa mai iesiti din birou si sa vedeti ce mai fac angajatii dvs, si cum arata anumite sectii, ca de plins , politica si promisiuni sintem satui.