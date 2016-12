De ce n-are vulpea... voie să pună mâna

Recenta dispută vizavi de tarlaua din Bariera Vergului, pe care s-a desfăşurat meciul ne-amical România-Franţa (cică Ribery, ăla mic, lovit de maşină, nici n-a vrut să-şi schimbe tricoul sau măcar chiloţii cu ai noştri!) mi-a adus aminte mie, unuia care nu prea are habar de fotbal şi nici nu-i pasionat prea tare, din cauză de rugby şi volei, câteva bizarerii perpetue ale jocului cu băşica ovală. Vezi Doamne (şi dacă a văzut El, am văzut toţi, cu ochiul liber) că ai noştri au tras de timp, la finalul meciului, ca să bifeze un victorios egal cu coq-au-vin-ii, de veghe în lanul de cartofi, salingeri şi tomate. O imagine concludentă îl arată pe tristul Piţurcă cu mingea-n braţe, ocrotind-o sub buric, ca pe-un odor în ultimul trimestru de sarcină. De-aici, mi-au revenit în minte mai multe întrebări existenţiale din nefericita-mi copilărie, când mai mult făceam pe rezerva decât jucam, în echipa şcolii generale:

1. Ce caută oricine în timpul meciului cu mingea-n braţe, dacă n-are treabă cu ea?! Adică, nu e cel care bate out, fault, nu e portar sau arbitru? De ce antrenorul, jucătorul care a faultat, colegii şi prietenii lui, alţi cetăţeni pun mâna pe minge, o iau în braţe, dacă n-au treabă cu ea, în clipa aia?!? Vrea să bată out, dar se răzgândeşte şi i-o dă altuia - şi-a adus aminte brusc că trebuie să fie în capătul ălălalt al terenului. Cine s-a uitat vreodată la handbal sau rugby ştie că, după ce a faultat, a făcut paşi, a trimis out, a fost în offside, bunăoară, jucătorul respectiv se depărtează rapid de zonă, nu mai atinge mingea, deci nu mai întârzie repunerea ei în joc! Piţurcă era băiat de mingi? Dorea s-o şteargă de transpiraţie?! Nu, mi-a explicat un \"specialist\": aştepta ca echipa lui (dacă prin absurd a avut vreuna, vreodată) să se retragă în apărare!? Probabil, dacă era antrenor de hochei, ar fi luat pucul şi l-ar fi ascuns sub limbă, ca pe zarurile de barbut, odinioară.

2. şi aparent fără nicio legătură: de ce, la FOOT-ball (vine de la picioruş), out-ul se bate... cu mâna, şi nu cu piciorul?!? E handbal sau rugby, unde jucătorii manipulează mingea? Dacă out-ul s-ar executa cu şutul (ca la futsal, deci se poate!) aproape toate păliturile astea ar deveni centrări în careu şi tot mai puţine meciuri s-ar termina 0-0! Apropo de scorul ăsta, dacă vă mai întrebaţi încă de ce americanii de nord nu îmbrăţişează fotbalul. Păi, cum să dai banii pe bilet, la un sport care termină \"nula na nula\"?!?