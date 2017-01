De ce n-avem salarii mari

România trebuie să atragă investiții străine care presupun activităţi mai complexe, pentru a crea joburi cu valoare adăugată mare, un exemplu fiind industria IT, unde salariile au crescut mult în ultimii ani, iar modelul trebuie să fie replicat şi în alte domenii, sunt de părere specialiştii în HR. „Multe dintre joburile nou-create în ultimii ani, cum sunt cele din industria serviciilor de externalizare, nu sunt joburi cu valoare adăugată mare, care necesită un nivel ridicat de specializare. În afară de IT, unde în România există clar un hub puternic, care a dus la crearea de joburi foarte specializate, pe salarii mari, în alte domenii nu s-a întâmplat mare lucru, iar asta se reflectă în remunerații. În plus, tot pentru creşterea salariilor avem nevoie şi de avans economic“, explică directorul executiv de resurse umane al BCR, Andreea Voinea. În acest moment, mai mult de trei milioane de salariaţi (65% din totalul de 4,7 milioane) au salarii nete de sub de 2.000 lei pe lună, ceea ce înseamnă că sunt plătiţi sub nivelul actual al salariului mediu. În categoria salariaţilor cu lefuri sub 2.000 lei net pe lună intră majoritatea angajaţilor din industrie, cei din sănătate, educaţie, comerţ, construcţii sau hoteluri şi restaurante.