De ce ne dă UE puţini bani

Ce nu au înţeles politicienii care s-au tot perindat prin fruntea diferitelor ministere este că noi plătim pentru fondurile europene pe care apoi le putem accesa pentru a dezvolta ţara. Era musai să se fi ţinut cont de aceste lucruri atunci când s-a birocratizat până la absurd sistemul de atragere a fondurilor europene. E drept că trebuie să se ţină cont de prevederile europene, e drept că trebuie să respectăm nişte norme, dar nu trebuie să ne tăiem singuri craca de sub picioare. Pentru simplul fapt că e vorba despre banii noştri şi despre şansa care ni se acordă ca acele fonduri să se întoarcă în ţară sub forma unor proiecte de investiţii. Primul care ne-a „cotonogit“ prin mesajele trimise UE, prin faptul că a aruncat săgeţi otrăvite către mai-marii Europei este Traian Băsescu. O spunem şi noi, o spun şi alţii, o spun acţiunile la care am fost martori în decursul ultimilor ani. O spune şi premierul Victor Ponta, care a declarat că preşedintele ţării a fost un negociator foarte slab la stabilirea volumului de fonduri europene pentru România, deoarece nu a vrut să se certe cu nimeni şi a acceptat foarte puţini bani, nefiind interesat de o perioadă în care nu va mai avea o funcţie publică.

BANI PUŢINI Şi, dacă şeful statului nu este interesat decât de buzunarul propriu, dacă preşedintele este preocupat mai mult să destabilizeze Guvernul şi o clasă politică ce a fost aleasă de o majoritate covârşitoare a românilor la ultimele alegeri, ce pretenţii mai putem avea de la alţii? Răul a fost făcut însă, pentru că situaţia nu mai poate fi schimbată. Chiar şi aşa, premierul Victor Ponta şi-a exprimat speranţa că în exerciţiul financiar european 2014-2020 este ultima dată când România este nedreptăţită la nivel european. „Suma alocată României pentru acest exerciţiu bugetar înseamnă foarte puţini bani. Să fim pregătiţi să folosim banii, fără însă a ne crea iluzii legate de cât de mulţi bani are România pentru 2014-2020. Are foarte puţini. 21 de miliarde de euro în şapte ani pe o matematică simplă înseamnă trei miliarde de euro. Gândiţi-vă la necesităţile României în toate domeniile“, a spus Ponta.