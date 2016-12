De ce nu a difuzat TVR imagini de la tragedia din clubul „Colectiv“?

În timp ce România era zguduită de tragicul eveniment de la clubul „Colectiv“, la TVR 1 era difuzat filmul „Teroare în L.A.”. Cu alte cuvinte, conducerea televiziunii naționale, întreținută din banii tuturor românilor, a preferat să difuzeze un banal film în locul unei nenorociri reale. Asta în condițiile în care TVR are mii de angajați și nu poate spune că ar fi dus lipsă de resurse pentru a acoperi un eveniment de o asemenea magnitudine. Pentru indolența de care a dat dovadă, mii de persoane, din toate mediile sociale, au cerut demisia conducerii TVR. În urma presiunilor, șefa Ştirilor TVR, Raluca Stroe-Brumariu, şi-a dat demisia. Brumariu a explicat că a luat această decizie deoarece, vineri noapte, nu a fost disponibilă. „Eu am demisionat pentru că telefonul meu era pe „silent“, nu am răspuns. Decizia de a sparge emisia sau de a intra în direct nu era numai a Ştirilor. O procedură de Breaking News aprobată în Comitetul Director nu există”, a spus Brumariu. Comentariile sunt de prisos. Lăsăm cititorii să tragă concluziile!