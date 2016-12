De ce nu a promulgat Iohannis noul Cod Fiscal? De oftică!

09:35:10 / 20 Iulie 2015

de prost

Raspunsul e f. simplu, de prost, un Malai-Mare care in campanie electorala fugea ca un las de confruntarea cu Ponta, si daca a fost la una, pe teren propriu s-a prezentat jalnic, raspundea la intrebari prin intrebare. Dar GHINION pt. romani, prin votul multor idioti ca el , Malai -Malai e presedinte. Si acum omu s-a vazut cu sacii in caruta, si face ce-l taie capu, se plimba in toata lumea pe banii nostri cu nevasta-sa care se remarca cu rochii pana in cur, baba de 55 de ani arata romanilor ce cocota e ea. Jenant, dar ce sa spui asa popor asa conducator.