De ce nu e invitat Băsescu la Senat?

Refuzul preşedintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, de a îl invita pe şeful statului, Traian Băsescu, la aniversarea a 150 de ani de activitate a Senatului a generat un adevărat iureş pe scena politică. Mai ales având în vedere că acelaşi şef al instituţiei parlamentare a anunţat că a semnat personal scrisoarea de invitare a Majestăţii sale Regele Mihai la acelaşi eveniment. ”Din păcate, Majestatea Sa nu va putea să participe, dar a delegat să reprezinte Casa Regală pe Alteţa sa regală principesa moştenitoare Margareta, care va fi prezentă din partea Casei Regale”, a spus Tăriceanu. În ce-l priveşte pe Traian Băsescu, preşedintele Senatului a explicat că nu are sens să fie invitat, având în vedere faptul că, în 2009, marinarul-şef a organizat un referendum ce a avut ca scop desfiinţarea Camerei superioare a Parlamentului şi reducerea numărului de aleşi la 300. ”Nu vreau să creăm un moment penibil, ţinând cont că preşedintele României a militat constant pentru un Parlament unicameral, deci pentru desfiinţarea Senatului, iar la festivitatea din ziua de 17 iunie se va vorbi cu precădere nu numai despre tradiţia Senatului, ci şi despre rolul Senatului în perspectiva următorilor ani”, a declarat Tăriceanu. Preşedintele Senatului a adăugat că ar putea să facă ”o seamă de consideraţii ironice” la adresa şefului statului, dar nu e firesc să adopte acest limbaj.

În apărarea lui Băsescu au sărit ca arşi pedeliştii, care probabil au uitat că şeful statului le-a spus de mult “adio”. Liderul senatorilor PDL, Dumitru Oprea, a protestat în plen, indicând faptul că numele lui Băsescu a fost tăiat cu pixul de pe lista invitaţilor. El a cerut un vot în plen pentru a se decide dacă şeful statului poate participa la şedinţa de aniversare a Senatului. S-a lăsat şi cu acuze la adresa lui Tăriceanu, care ar confunda ”instituţia publică a Senatului cu una privată”. Vicepreşedintele Senatului Cristian Dumitrescu a refuzat să dea curs cererii liderului senatorilor PDL, evidenţiind că procedura nu permite acest vot. Alături de PDL au militat pentru Băsescu şi noii aliaţi ai portocaliilor, peneliştii. Liderul senatorilor PNL, Puiu Haşotti, a declarat că regretă discuţia privind invitarea sau neinvitarea preşedintelui la Senat. ”Biroul Permanent, fiecare membru al acestuia, a întocmit o mapă în care se afla programul acestei excepţionale aniversări care, trebuie să recunoaştem, doar în paranteză are şi o conotaţie politică, şi anume că preşedintele Traian Băsescu s-a pronunţat în repetate rânduri pentru desfiinţarea Senatului, fapt pentru care eu, de nenumărate ori, şi mulţi, majoritatea dintre noi, am protestat”, a spus Haşotti. El a continuat: ”Ne place sau nu ne place, şi cred că toţi ştiţi relaţiile mele de simpatie faţă de preşedintele Băsescu, şi invers, dar este preşedintele României şi nu are cum să nu fie invitat la manifestare. Dacă invitaţi toţi foştii preşedinţi ai Senatului, toţi foştii preşedinţi ai României, împreună cu Casa Regală, cum nu invitaţi preşedintele în funcţie?”, a mai arătat Puiu Haşotti. Ciudată atitudine afişată de cele două partide, care mai ieri încercau din toţi rărunchii să ne convingă că nu au nimic în comun cu şeful statului. Şedinţa de plen a fost suspendată din lipsă de cvorum, la apelul iniţiat de Ilie Sârbu răspunzând „prezent“ doar 60 de parlamentari, dintr-un necesar de 87, aşa încât Băsescu rămâne, cel puţin deocamdată, fără invitaţie.