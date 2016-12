De ce nu mai pot fi părăsiți copiii în spitale?

Copiii nu mai pot fi părăsiți pe patul de spital, cel puțin asta garantează actuala legislație, mai exact HG 1103/2014, la implementarea căreia au contribuit și specialiști din Constanța, reprezentanți ai Consiliului Județean Constanța, ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), ai Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei”. În premieră națională, ieri, la SCJU au fost puse bazele unui protocol de colaborare între Poliție, DGASPC, Primărie și SCJU. Cu toții vor contribui la stoparea fenomenului de părăsire a copiilor în unitățile sanitare, în secțiile de neonatologie și pediatrie. În incinta SCJU funcționează, de ieri, un Centru de intervenție în regim de urgență, o componentă a DGASPC Constanța. Directorul DGASPC Constanța, Petre Dinică, a declarat că ”HG stabilește măsurile clare care trebuie luate atât de personalul din spital, cât și de cel din cadrul serviciilor de evidență a populației, DGASPC”. ”Arată ce trebuie făcut, în cât timp, ce obligații sunt, în cât timp trebuie să-și îndeplinească obligațiile fiecare parte implicată. Toate pentru a putea ca toți copiii care sunt părăsiți să poată primi îngrijire de tip familial în timpul cel mai scurt cu putință”, a adăugat Dinică. Mai exact, în Centru sunt angajați specializați care vor avea rolul să identifice mamele sau gravidele aflate în risc să-și abandoneze copiii. ”O mână de ajutor foarte importantă o vom avea de la Serviciul Județean de Evidența Populației, dar și de la autoritățile locale, primăria sau primăriile din localitățile unde sunt maternități, secții de pediatrie. Această convenție pe care o încheiem astăzi (ieri - n.r.) va fi semnată și cu celelalte spitale”, a declarat Dinică.

MĂSURI RAPIDE La rândul său, managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă, a explicat că asistentul social din unitatea sanitară trebuie să efectueze o serie de activități, printre care: să informeze imediat gravida/mama care se internează fără act de identitate cu privire la obligația prezentării actului de identitate și, după caz, a certificatului de naștere al copilului internat, în 24 de ore. ”Erau nenumărate cazuri când mamele veneau, nu-și declarau identitatea. Acum a devenit o obligație”, spune managerul. Totodată, gravida trebuie să fie informată că nu poate părăsi unitatea sanitară fără bilet de învoire semnat de medicul curant al copilului și, după caz, de medicul de caz al mamei. ”În momentul în care acum pleacă se numește că părăsește copilul. Intervine imediat poliția. Legea a devenit mult mai restrictivă, mult mai clară, mult mai structurată. Fiecare din autoritățile care veghează la circuitul acestui copil are obligații foarte clare, astfel încât în nicio clipă să nu scăpăm din ochi copilul și mama sau aparținătorii”, precizează dr. Căpățînă.

PROTECȚIE SPECIALĂ Concret, a adăugat managerul, în primele 24 de ore de când un copil este părăsit, se caută familia cu ajutorul Serviciului de Evidența Populației. Dacă familia nu poate fi identificată, atunci se întocmește un proces-verbal pentru copilul părăsit în secția de spital, iar în 48 de ore Direcția are obligația de a dispune o măsură de protecție specială. ”Până acum nu era un termen definit, erau cinci zile. Termenul s-a scurtat. Copiii de la 0 la trei ani nu mai pot fi instituționalizați, până acum era de la 0 la 2 ani. Asta e o altă modificare”, subliniază Dinică.

OBLIGAȚIA SPITALULUI ESTE CA FIECARE MAMĂ CE ARE RISC SOCIAL SĂ FIE FOTOGRAFIATĂ

”Există un scoring și, dacă o mamă este constatată cu risc, angajații Centrului sunt obligați să îi xerocopieze actele, să-i facă poze. Dacă nu are acte, ei trebuie să anunțe imediat. Specialiștii discută cu mamele care vor să lase copiii în spital, văd care sunt motivele, poate n-au mâncare, n-au căldură. Acest dialog devine mai facil și problemele se pot rezolva imediat. Nu mai căutăm prin toată țara mame care și-au lăsat copiii cu lunile prin spital”, spune managerul SCJU. Trebuie menționat că HG vine și în sprijinul persoanelor care nu se pot susține sau proteja singure. ”Putem spune că am fost promotorii și pionierii unei HG pe baza experienței pe care am avut-o câțiva ani, cu rezultate notabile. DGASPC Constanța este una cu activitatea cea mai bună. Este un motiv de mândrie”, a declarat managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă. În prezent, potrivit DGASPC Constanța, nu există, în Secția de neonatologie a SCJU Constanța, niciun copil părăsit.