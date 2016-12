De ce nu poate Guvernul să salveze Institutul ”Cantacuzino”?

Guvernul caută soluţii pentru situaţia de la Institutul ”Cantacuzino”, dar nu poate aloca bani direct de la buget, deoarece acest lucru ar fi considerat ajutor de stat, a declarat premierul Victor Ponta, arătând că, în pofida banilor publici investiţi, institutul nu a produs vaccinuri omologate. În 22 ianuarie, a fost semnat Memorandumul pentru reorganizarea Institutului, care prevede ştergerea datoriilor către ANAF şi denumirea activităţii de sănătate publică drept serviciu de interes economic general, însă unitatea are în continuare conturile blocate. În octombrie 2014, ”Cantacuzino” a fost trecut în coordonarea Ministerului Educaţiei, din cea a Ministerului Sănătăţii. Institutul, care se număra printre cei mai apreciaţi producători de imunologice din lume, şi-a început declinul în februarie 2010, după ce Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) i-a retras autorizaţia de punere pe piaţă a produselor injectabile, inclusiv a vaccinurilor, întrucât îi expirase standardul de bune practici de fabricaţie. În aceste condiţii, unele programe naţionale de imunizare au fost blocate timp de mai multe luni, iar autorităţile au fost obligate să importe vaccin. Anul 2012 a fost primul în care în campania de imunizare gratuită împotriva gripei nu au mai fost folosite vaccinuri de la Institut, după ce, în ianuarie 2012, multe loturi cu doze fabricate la acest institut au fost retrase, din cauza unei concentraţii scăzute a tulpinei B, linia de producţie a fiolelor fiind ulterior închisă.

În 2013 producţia a fost reluată, fiind realizate primele 600.000 de doze, dar, la sfârşitul anului, ANM a anunţat Institutul că vaccinul antigripal nu poate fi pus pe piaţă, întrucât au fost descoperite probleme. Totodată, ANM a trimis probe, pentru reverificare, la Agenţia Medicamentului din Franţa, care a comunicat, în 31 ianuarie, că vaccinul nu este conform normelor. Rezultatele au indicat faptul că vaccinul antigripal produs la Institutul ”Cantacuzino” are peste 3.000 de unităţi per mililitru de endotoxine, faţă de sub 100 pentru un produs conform. În acest context, producţia de vaccin a fost oprită, iar imunizarea populaţiei se face numai cu vaccin din import.