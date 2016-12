De ce nu trebuie înscriși copiii mai devreme la clasa 0

Părinții care au copii ce vor începe în toamnă primul an de școală sunt preocupați în aceste zile de înscrierea celor mici în clasa pregătitoare sau clasa I. Și dacă depunerea cererii de înscriere și a actelor copilului este ușor de realizat, când vine vorba de evaluarea psihosomatică a copilului, părinții devin confuzi. Ce copii trec prin această evaluare? Cine o realizează și în ce constă procedura? Unde are loc evaluarea? La toate aceste întrebări am încercat să răspundem apelând la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Constanța, instituție aflată sub conducerea Inspectoratului Școlar Județean și care coordonează activitatea de evaluare a celor mici.

NU TOȚI ELEVII TREC PRIN EVALUARE Directorul CJRAE, prof. Irina Ermolaev, a explicat că prin etapa evaluării trec doar copiii care la 1 septembrie nu au împlinit încă vârsta pentru a începe clasa pregătitoare sau clasa I, respectiv 6 sau 7 ani, dar pe care părinții vor să îi înscrie deja la școală. ”Trec prin evaluare elevii care sunt mai micuți și care, dacă evaluarea atestă un nivel de dezvoltare psihosomatică corespunzător pentru a face față cerințelor, prin recomandarea psihologică pot fi înscriși în clasa respectivă”, a explicat Ermolaev. Potrivit datelor CJRAE, în ultimii trei ani de când s-a introdus acest pas în înscrierea copiilor la școală, anual, aproximativ 2.000 de copii sunt evaluați și consiliați cu privire la forma de învățământ pe care ar trebui să o urmeze. ”Anul trecut, din 1.929 de elevi evaluați, 1.705 au fost îndrumați spre clasa pregătitoare, 98 spre clasa I, iar pentru 126 dintre ei s-a recomandat continuarea grădiniței la grupa mare”, a precizat directorul CJRAE. Anul acesta, evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se va realiza conform calendarului Ministerului Educației, în perioada 17 februarie - 11 martie, în 42 de centre (grădinițe, școli gimnaziale și licee) din județ, astfel: 18 în municipiu și 24 în județ. ”Părinții nu trebuie să se grăbească în primele zile de evaluare, pentru că toți copiii vor fi verificați. Avem 102 psihologi care vor lucra cu copiii în această perioadă în județ, iar dacă vom mai avea solicitări, vom mai face evaluări la sediul CJRAE (b-dul Mamaia nr. 197) și după perioada precizată în calendarul ministerului”, a subliniat prof. Ermolaev. Programul evaluărilor va fi afișat atât pe site-ul ISJ (www.isjcta.ro), cât și la unitățile școlare.

CUM SE DESFĂȘOARĂ EVALUAREA? Părinții care urmează să îi ducă pe cei mici la evaluare trebuie să știe că procesul nu va dura mai mult de 40 de minute, iar copiii nu vor fi supuși unui stres. ”Totul se desfășoară prin joc, vor avea niște fișe colorate cu care vor trebui să lucreze, însă nu se va depăși în niciun fel nivelul lor de pregătire corespunzător vârstei”, a explicat unul din psihologii care vor realiza evaluările în acest an școlar, prof. Marieta Căescu. Părinții vor participa la evaluarea care observă nivelul dezvoltării psihoemoționale, adică dependența de părinți și capacitatea copiilor de a se adapta unui program de școală, stadiul dezvoltării cognitive (gândirea, memoria de scurtă durată, logică, limbaj și cunoștințele acumulate în grădiniță) și psihomotricitatea (capacitatea celor mici de a-și mișca coordonat mâinile la scris și a înțelege cerințele învățătoarei). Directorul CJRAE a subliniat că, la finalul evaluării, părinții sunt consiliați de către evaluatori, care explică rezultatele testului și ce ar fi mai bine pentru cei mici. ”Fișa de evaluare a fost testată și validată anul trecut pe colective mari de copii. Am observat că peste 80% dintre copiii care au fost verificați folosind această fișă au trecut-o cu bine, așa că suntem convinși că evaluarea nu va pune probleme celor mici nici în acest an”, a subliniat psihologul.

COPIII NU AR TREBUI ÎNSCRIȘI MAI DEVREME Prof. psiholog Căescu a subliniat că fișa nu are intenția de a face de netrecut pragul de intrare în școală, însă părinții ar trebui să respecte pragul de vârstă pentru intrarea în clasa pregătitoare sau clasa I a copiilor. ”Dacă părinții ar înțelege că e bine să îl lași pe copil să împlinească vârsta de șase ani înainte să îl înscrie la școală, aceste evaluări nu ar mai fi necesare. Mulți însă doresc să treacă peste prag fie pentru că sunt de părere că au copii capabili de performanță superioară, fie pentru că vor să prindă un anumit cadru didactic”, a spus prof. Căescu. Totuși, psihologii s-au confruntat și cu situația în care, deși copilul a trecut evaluarea, nu a reușit să se acomodeze cu programul de la școală, așa că părinților le-a fost recomandat transferul la grădiniță, în grupa mare. ”Gândiți-vă că există situația ca un copil care nu a împlinit încă șase ani să fie coleg cu un alt copil cu un an mai mare. La cei care vor să intre direct în clasa I, fără să parcurgă clasa pregătitoare, apare o altă problemă. Copilul este introdus într-un colectiv deja format, unde colegii se cunosc deja de un an, integrarea sa fiind mai dificilă”, a explicat psihologul.