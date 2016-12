De ce nu vor unele călugărițe să-și ia cardurile de sănătate?

Se spune că semnul crucii, stropirea cu apă sfințită sau tămâiatul îndepărtează tot ce este mai rău. Preoții răspund cererilor enoriașilor de a-și binecuvânta unele obiecte, așa că țin slujbe fără nicio reținere. Ei spun că nu este nimic rău în a stropi cu apă sfințită o mașină sau un obiect. Ba mai mult, le garantează posesorilor respectivi că sunt feriți de rele, iar diavolul care ”împinge” numai la necazuri fuge mai ceva ca dracul de tămâie. Oamenii se încred în spusele lor, așa că merg cu... Dumnezeu înainte. În cazul măicuțelor, însă, situația nu are rezolvare când vine vorba de cardurile de sănătate, un fel de... unealtă a diavolului! Au existat, de altfel, și reclamații potrivit cărora banalul card are deja unele însemne, a se citi invers - drac. Așa că multe călugărițe nici măcar nu vor să audă de tipizatele din material plastic special, care au adaptat un sistem electronic ce poate fi contectat la calculator și prin care pot fi văzute datele posesorilor, cu mențiunea că sunt datele pe care ei vor să le menționeze în baza de date. Astfel că, pentru unii, cardul, în loc să pună ordine în sistem, așa cum vor oficialii Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, reprezintă o amenințare serioasă. Deși tehnologia evoluează într-un rimt cât se poate de alert, iar noi, cu toții, trebuie să-i ținem pasul, unii refuză să o folosească. Așa cum poate și la început telefonul mobil părea de domeniul SF-ului, dar între timp îl au în buzunare și îl folosesc zilnic inclusiv preoții, dar și unele măicuțe, chiar și modele de ultimă generație, care funcționează tot pe baza unui mic card (cartelă, tot cu un sistem electronic), se speră totuși ca și cardul de sănătate să intre în buzunarele tututor românilor, mai mult sau mai puțin credincioși. O bună parte a cardurilor de sănătate se află deja în posesia românilor (90%), iar diavolul nu și-a băgat deloc... coada. Oamenii sunt bine merci, le-au aruncat în portofele, alături de alte zeci de carduri, și așteaptă să le folosească. ”Am în portofel nu mai puțin de 20 de carduri. Vreo opt sunt de la farmacie, trei sunt de la bănci, unul este de la sala de fitness, altul este de la intrarea în spital, iar restul sunt carduri de fidelitate care îmi oferă reduceri pe la diferite magazine. Eu nu mai umblu demult cu bani în buzunare, îi am pe toți pe carduri. Și, mai nou, am și cardul de sănătate. Nu cred în tâmpeniile că respectivul card mi-ar face rău, că cineva ar vrea, cândva, să mă omoare. Sunt niște aberații fără margini. Cum poate să creadă, în 2015, așa ceva cineva?”, a spus o tânără din Constanța. Cred cu tărie călugărițele Mănăstirii ”Izvorul Tămăduirii” din comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud. Ele au informat, în scris, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) din județ că nu doresc să își ridice cardurile de sănătate cu cip din motive religioase, acestea trimițând câte o petiție identică prin care și-au motivat alegerea. Directorul CJAS Bistrița-Năsăud, Camelia Ilișuan, a declarat că medicul de familie din comuna Salva i-a explicat că cele aproximativ zece persoane care au trimis petițiile sunt călugărițe. Pe viitor, acestea vor fi nevoite să se deplaseze la sediul Casei pentru a-și ridica adeverințele necesare dovedirii calității de asigurat, cele care țin locul, deocamdată, cardurilor. La trei săptămâni după ce CJAS a început distribuirea cardurilor returnate de către Poștă, doar 1.700 carduri din totalul de 13.600 au fost ridicate de către titulari. Pentru a veni în ajutorul asiguraților, CJAS Bistrița-Năsăud a publicat pe site-ul propriu lista cu persoanele care nu au fost găsite la domiciliu, pentru a li se înmâna cardurile. Și CJAS Constanța a procedat la fel, pe site-ul www.casct.ro putând fi consultată lista tuturor celor care nu au primit cardurile de sănătate, ele fiind returnate de către Poștă la sediul instituției. Mai multe informații despre situația de la Constanța a distribuirii cardurilor de sănătate vă vom prezenta în ediția online de mâine (www.telegrafonline.ro), la rubrica Ultima oră, dar și în ediția tipărită și online de vineri, 5 februarie.