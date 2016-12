De ce ocolim subiectul “Ucraina”?

11:11:24 / 06 Mai 2014

S-a trezit si Paşcu sa delireze

Nu realizeaza ce campanie electorala face impreuna cu psd-pc-unpr-udmr pentru Parlamentul European? -O campanie ANTI-romaneasca!- Nu stie ce a inregistrat pentru clipurile electorale? Mesajul cu care candideaza in EUROPA e... "jos Basescu". ASTA VOR SA REPREZINTE IN Parlamentul U.E... "jos Basescu". IN CONDITIILE IN CARE Basescu NU VA MAI FI PRESEDINTE, EI CONTINUA DELIRUL! Debitati ca nu intelege "marinarul" situatia din Ucraina, in conditiile in care s-a trezit Tonta sa ia la misto situatia afirmand ca nu e cazul sa se panicheze de "situatie". Treziti-va hoiturile din palatul Victoria, "detasate" in birourile M.Ap.N., si din Mamaia ("detasate" de viata si realitate)!