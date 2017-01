De ce participă tinerii la olimpiadele școlare?

Motivele pentru care elevii se înscriu la olimpiadele școlare sunt diverse, de la necesitatea confirmării cunoștințelor acumulate la prestigiul social și dorința de a ajunge printre cei mai buni sau chiar dorința de a avea un loc asigurat la facultate. De aceea, în fiecare an, tot mai mulți tineri se înscriu la olimpiadele școlare, în speranța că vor obține un rezultat bun care să le aducă un premiu. În weekend-ul care tocmai s-a încheiat, aproximativ 2.000 de elevi de gimnaziu și liceu au participat la una din olimpiadele școlare organizate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța (ISJ). Un număr important de participanți a adunat Olimpiada județeană de biologie, peste 350 de elevi de clasele VII-XII fiind prezenți sâmbătă dimineața la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța, liceu care a găzduit competiția. ”Elevii au avut de rezolvat 70 de subiecte de tip alegere simplă sau alegere grupată și 10 probleme. Fiecare subiect are un singur răspuns corect, iar punctajul totalizat după corectare este de 100 de puncte pentru rezolvarea corectă a tuturor subiectelor”, a explicat inspectorul școlar de biologie, prof. Adriana Popescu. La faza națională a olimpiadei se califică primul elev pe clasă cu punctajul cel mai mare, dar de minimum 70 de puncte. ”Pentru că anul trecut am obținut premiul III la faza națională la clasa a IX-a, în acest an avem un loc în plus la această clasă sau, dacă nu, la nivelul de clasă unde punctajul este cel mai mare”, a explicat inspectorul școlar. Tinerii își doresc să participe la această olimpiadă în număr mare, însă ISJ trebuie să facă o selecție a celor mai buni concurenți, pentru a avea cele mai bune șanse la națională. ”Tinerii se înscriu la această olimpiadă pentru că sunt curioși, disciplina biologie este legată de viață și ei își doresc să afle mai multe informații despre viață. Cei mari sunt pasionați, unii dintre ei participă în fiecare an, ajung la națională, se califică în lotul României și am avut în mulți ani elevi calificați la etapa internațională. O parte dintre ei participă în clasa a XI-a motivați de obținerea unui loc la facultățile de medicină din țară, pentru că un premiu la națională înseamnă un loc asigurat la facultate”, a explicat prof. Popescu.

CINE SUNT ELEVII CONSTĂNȚENI CU REZULTATE BUNE LA BIOLOGIE? Rezultatele finale ale competiției vor fi prezentate în cursul acestei săptămâni, însă primele rezultate, înainte de contestații, au fost deja afișate pe forumul ISJ (forum.isjcta.ro). Astfel, între elevii cu rezultate foarte bune se remarcă olimpicii Dan Mircea Neagoe (clasa a X-a și Diana Catană (clasa a XII-a), dar și alți tineri pasionați de studiul biologiei. Niciunul nu a reușit însă să obțină punctajul maxim, cele mai bune rezultate aparținând lui Cătălin Cristian Moroșanu (98 de puncte) - clasa a IX-a la Liceul Teoretic ”Ovidius” și Iulian Toma (97 de puncte), elev în clasa a VIII-a la Școala Gimnazială nr. 24 ”Ion Jalea” din Constanța. Contestațiile se depun la CNMB, luni, între orele 12.00 și 14.00.