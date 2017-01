De ce preferă tinerii relațiile virtuale?

09:23:24 / 13 Ianuarie 2015

visuri virtuale spulberate.

prietenia pe facebook,virtuala e un vis care poate deveni cosmarsau in cel mai rau caz un dezastru.acum tin sa zic,la toti cei ce se cunosc ,virtual sa aibe mare grija ,uni nu au poza reala cu iei alti sunt niste oameni periculosi,alti violenti ,uni pot iti vorbesc vorbe frumoase ,iti zice ca iti da luna si doua stele,si in realitate iti da palma si doi pumni.dar am sa va zic povestea mea sa vedem daca mai vreti cumva o iubire virtuala .eram in 20013 in germania,la munca aveam leptop aveam stik. am intrat pe facebooku meu ,ca facusem niste poze in abatoru unde lucram,si doream sa mi le pun pe facebook sa vada toata lumea ca eu lucru in germania.miam pus poze si cu salariu meu care luasem,prima data in plic,850 de euro in bacnote decate 50 erau toti bani,toate bune.laikuri comuri.cereri de prietenie,foarte multe in special de la baieti ca eu momentan naveam pe nimeni.asa ca eram libera si in cautarea unui,baiat care sa ma iubeasca asa cum sunt pentru sufletu meu foarte bun ,nu pentru pozitia mea sau,bani mei.asa printre acei baieti care leam dat accept ,miam cunoscut si viitoru meu,concubin asa sa pot spune,zoli nagy,ungur din cluj iar eu eram din constanta.bun eu aveam 36 el avea 28 de ani.la status avea o poza cum arata el mai tanar,in realitate cand lam cunoscut,nu era cel cel vazusem ca pe un fat pe cal alb,oricum nu ma interesa varsta sau pozitia sau frumusetea exterioara,ma interesa sufletu lui si intelegerea respecu,pe care sa dovedit ca navea nimic nici macar,mila sa zic .am tinut legatura cu el pe facebook,timp de 6 luni el zicea ca lucra la o spalatorie de masini,ca sta la o casa nationalizata in cluj cu fratele,si mama sa.ca mama sa e bolnava cu inima ca nare tata ca o duc cam greu.intr-o zi,de toamna 2013 ,lam sunat si am vorbit cu el cei cu el de nu mai e pe facebook de cateva zile ,si numai mama si frasu e,atunci el mi sa plans pentru prima oara,ca lea taiat netu ca na avut cu ce plati ca ia luat medicatie lu mamasa si el cai racit la plamani .asa eu cu bunatatea mea,am zis chiar daca nul cunosteam real ,si stiam ce frumos ma alinta ce vorbe frumoase imi spune,ca eu voi fi viata lui bla bla.eu om cu suflet mare iam spus vrei sa iti trimit o suta de euro?sa platesti net si sa mai ramana sa ai de cheltuiala,prima data a ezitat,sa fastacit sa cotit,eu insistam pana la urma sa lasat convins de mine iam pus.bani si mia multumit din inima si suflet,pe care sa dovedit a fi suflet rece si nemilos.asta a fost inceputu timp de 6 luni ai trimiteam bani si lui,pe ascuns acum si lu mamasa,dar ei 50 ai trimiteam ia zicea sa nu stie fisu ,de el zicea ca el ce castiga baga la jocuri si ia nare dealeguri,eu suflet bun zic ai sai ajut ca e viitoarea soacra a mea si viitoru sot al meu,dar ei stiau amandoi ca eu le trimit bani la amandoi escroci.bun niste prieteni deaimei deacolo .din germania leam povestit despre cei vorba si sau revoltat ca tu nu cunosti acele persoane reale si muncesti din greu pentru bani si le trimiti lor?atunci mau sfatuit sa nu mai fac asa ceva.cu toate ca eu ma indragostisem virtual,tineam virtual la el si la familia lui,dar au fost vise de cosmar.bine am inceput sa ma imbrac sami cumpar inele de aur lanturi bratari cercei am luat si pentru el,un lant ,o bratara un ghiul nu prea mare lu frasu lu maicasa.am tinut legatura si iam spus ca nu mai pot sai trimit ,ca deoarece vreau sa vin inconcediu sai cunosc pe toti.mama lui sa gandit ia ca tot a vazut ca eu muncesc inafara si castig mia propus sa il iau si pe fisu,cu mine sa lucreze ca intara e greu.bun zic am sa vin inconcediu si il iau.miam luat concediu dupa 6 luni de munca concediu de o saptamana aveam maxim doua la 6 luni de munca,am venit in tara si mam dus la cluj la el nu in constanta la frati mei unde trebuia sa merg,infine ei abar nau avut ce am facut eu.si ma asteptat in autogara,il stiam asa dupa infatisarea,din poza dar nu era asa el ma cunoscut pe mine,ca eu cum miam pus poza asa si eram.in tele iam spus,cu ce eram imbracata.neam vazut am ramas soc,el narata ca la ani lui avea par alb aproape tot nu era el numa ochi.ai cunosteam.bine a trecut mam dus la el acasa,iam cunoscut familia leam dat cadourile ce leam luat.dupa 2 saptamani am primit tele ,din germania ca mi sa respins cererea de prelungire concediu si am pierdut locu de munca.nu mam suparat.prin cunostinte sa rezolvat repede si am plecat cu el in slovacia la piese de samsung.asa toate bune si frumoase lui nui placea munca.nu a vrut sa mearga din prima au trecut 2 saptamani cea facut,domnu meu a gasit si acolo jocuri.a dat auru meu si pe al lui .si a bagat bani in jocuri a zis ca a intrat cineva in cazare si a furat am tacut.zic facem laloc cu cine ,cu un tocator.eu munceam eu il intretineam si bani imi cerea mereu pentru jocuri,se inhaitase si cu tigani romani peacolo se apucase de baut.cand am vazut am refuzat sal mai intreti il trimiteam sa munceasca,iar el a devenit violent.luam bataie ma obliga sa ai fac mancare mai si fuma apoi imi lua bani sub amenintari ca ma pune la tigani si naveam cui spune nu stiam limba sa ma descurc sa spun cuiva.dar la fabrica am cunoscut o familie de romani si iam invitat pe la noi la cazare ,intr-o seara venid la noi eu eram incasa si cu el,si imi cerea bani eu ziceam ca nam tipa din gura de sarpe am primit palme in acest timp prieteni mei au auzit si au batut la usa,au intrat si a intrebat ce se intapla,miera frica de el sa le zic.el atunci a iesit a plecat,si eu leam povestit tot prietenilor mei.asa si ei atunci miau zis sami fac bagaju sa merg la cazare la ei.zis si facut.am asteptat sa iau bani,am luat autocaru si am venit intara fara bani ceam avut de luat 500 de euro era salariu mic la slovaci.el a ramas acolo si in ziua de azi tot acolo e 2015 nu mai stiu nimic de el doar ca e acolo in cehia cred.si eu am ajuns intara fara nimic fara aur fara bani dupa un an si 8 luni ca eu acasa asa cand am venit vam spus ca nam fost si a trebuit sa le povestesc,fratilor ceam patit.dar frati mei miau spus ca asa imi trebe cum miam asternut asa am dormit.astai scurta scrisoarea dar era mai mult dar scurt ,si vedeti ce inseamna iubirea virtuala vise spulberate vise de cosmar.deacum nu mai cred in iubire virtuala pentru nimic in lume.asa ca aveti grija dragi mei sa nu patiti ca mine.