De ce primesc constănțenii scrisori de la primar

Constănțenii care au primit înștiințările de plată de la Serviciul Public de Impozite și Taxe din Constanța au găsit, în plus, și o scrisoare din partea primarului Decebal Făgădău, în care sunt trecute în revistă proiectele puse în practică anul trecut și planurile pentru anul viitor. Acest lucru a născut o serie de comentarii legate de faptul că ar fi doar un pretext pentru primar să își facă reclamă gratuită. Făgădău a precizat că această scrisoare reprezintă o obligație legală a oricărui primar. „Eu sunt obligat, prin lege, să transmit constănțenilor o scrisoare prin care să le prezint ce s-a întâmplat în anul încheiat și ce îi așteaptă în anul următor. Am făcut un rezumat succint a ceea ce s-a întâmplat în 2016 și s-au întâmplat mult mai multe lucruri decât am putut scrie în scrisoare. De asemenea, în anul 2017 am încercat să punctez doar liniile mari pentru că orașul este în continuă dezvoltare, iar constănțenii trebuie să știe că toate investițiile mari se vor întâmpla începând cu anul acesta”, a afirmat primarul.