De ce sunt oamenii tot mai nefericiți? Ce este de făcut?

Statistic vorbind, generaţiile anterioare experimentau mai des starea de fericire decât generaţia actuală, asta deoarece părinţii sau bunicii noştri obişnuiau să-şi concentreze toată atenţia pe momentul prezent, rareori proiectându-şi viaţa în viitor. În opinia psihologului Andra Tănăsescu, oamenii sunt tot mai nefericiţi deoarece proiectează orice acţiune pe care o întreprind într-un scenariu al viitorului, iar cele mai afectate dimensiuni sunt relaţiile sau viaţa sentimentală. “Părinţii sau bunicii noştri se gândeau mai rar la viitor, deoarece nici prognoza acestuia nu era una radicală. Ştiau că tot ceea ce fac acum or să facă şi mâine, şi poimâine, şi tot aşa. Aceştia nu se căsătoreau dependent de un proiect de viitor, pe care şi-l construiau în cuplu, cum ar fi casa, maşina, economiile etc., ci în funcţie de alte criterii: dorinţa de a-şi întemeia o familie, dorinţa de a avea moştenitori etc. Neavând grija accentuată pe care o avem noi pentru aceste probleme materiale, viaţa lor era mult mai relaxată şi axată pe nevoile imediate. Noi ne-am antrenat mintea să îşi pună fără încetare întrebări despre viitor, cum ar fi: „Oare o să-mi cumpăr vreodată casa mea?“, „Oare mă va lua dacă nu am maşină?“, „Oare o să mă iubească tot aşa de mult dacă îmi pierd locul de muncă şi rămân fără bani?“. Automat, ignorăm prezentul şi, paradoxal, nu vom ajunge niciodată să ne satisfacem viitorul, dacă nu avem grijă de prezent. Până la urmă, viitorul trece prin prezent, iar dacă prezentul este distorsionat, automat şi efectele viitorului vor fi distorsionate. Viitorul este doar o plăsmuire a imaginaţiei noastre”, explică psihologul Tănăsescu.

Reconfigurarea tiparului mental, în 3 paşi

Specialistul este de părere că, dacă ne “capturăm” mintea un timp îndelungat în proiecţii ale viitorului, se vor instala stări dăunătoare pentru sănătatea noastră, precum anxietatea şi depresia. Tiparul nostru mental axat pe acţiuni din viitor poate fi redefinit dacă vom urma zilnic 3 paşi simpli. Astfel:

Fii conștient de gândurile tale!

“Observă în mod activ gândurile tale și direcţiile încotro se îndreaptă: se duc în trecut ori în viitor, retrăind trecutul sau construind un viitor fictiv? Observă tiparul pe care îl urmează și caută, în mod conștient, să le aduci mereu în prezent. Mută-ți atenția din planul mental către planul senzorial. Ce ai în jurul tău? Ce vezi? Ce auzi? Ce simți? Conectează-te la simțurile tale și revino aici și acum”, explică psihologul Andra Tănăsescu; Respiră “Concentrează-ţi toată atenţia pe respiraţie. De ce? Deoarece respiraţia nu are trecut sau viitor, ea se petrece aici şi acum. Observă-i ritmul, cât de profund respiri, viteza cu care respiri, mai rapid sau mai lent. Focusează-te câteva clipe pe respirație. Apoi, viitorul mai poate aştepta!”, ne sfătuieşte psihologul Andra Tănăsescu.

Conectează-te la corpul tău!

În opinia specialistului, cea mai bună metodă de a deveni prezent este să devii conștient de corpul tău. Care sunt senzațiile pe care le simți, care este poziția corpului tău, cum se mișcă etc. “Observând cum se simte corpul tău, cum te simți tu, cum te miști, revii cu atenția 100% în prezent. A-ţi simți corpul acum, în acest moment, este cea mai bună metodă să vii în prezent. Simte suprafața pe care stai, simte mușchii și modul în care se contractă și se relaxează, simte lucrurile cu care intră în contact pielea ta. Fă acest lucru împreună cu schimbarea gândurilor și cu observarea respirației și începe să trăiești totul din plin, acum, în prezent, bucurându-te de fiecare clipă și de tot ce îți rezervă viața”, a adăugat psihologul.