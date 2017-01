De ce tehnocrații noștri-s comuniști?

Legea privind comercializarea produselor alimentare este foarte complicată și va genera discuții ample cu privire la modul în care va fi aplicată, a declarat marți președintele Consiliului Concurenței (CC), Bogdan Chirițoiu - „Eu nu sunt lămurit. Ce înseamnă 51% produse românești? Pe fiecare magazin în parte? Pe toate magazinele din lanț? Pe lună, pe trimestru, pe an? Sunt foarte multe detalii care trebuie stabilite în normele de aplicare a legii, iar mecanismul nu trebuie să fie excesiv de birocratic“. Nici Chirițoiu nu știe deocamdată ce se va întâmpla, spre exemplu, într-o perioadă de criză, când nu vor exista produse sau recolta va fi una slabă. În privința Legii Concurenței, șeful CC spune că aceasta respectă prevederile comunitare, „cât timp nu prevede expres ca produsele să fie românești, ci conține sintagma „lanț scurt de aprovizionare““ - „Guvernul ne-a spus că este bine pentru clienți să existe un procent mare de produse care vin pe lanțul scurt, adică nu au mulți intermediari și sunt, în acest fel, mai proaspete. Nu au circulat mult și nu au traversat Europa ca să ajungă pe raft. Am obiectat numai la prevederea expresă privind procentajul de produse românești“. De cealaltă parte, ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a subliniat că legea vizează cu prioritate sectorul fructelor și legumelor, unde țara noastră se confruntă cu importuri masive. În fine, având în vedere ce comuniști sunt tehnocrații noștri, asemenea declarații n-ar trebui să ne mai mire, admite și analistul Florin Cîțu - „Un lucru bun nu am copia din Vest. În schimb, nu am scăpat nicio soluție intervenționistă și protecționistă, nicio subvenție, nimic. Să introduci o lege care garantează o piață de desfacere într-un sector subvenționat de stat este cea mai mare dovadă de prostie și incultură economică. Mai dovedește că faci ceva pe el de consumator. Exact așa au crescut oferta și calitatea produselor în ultimii 26 de ani, prin protejarea producătorilor interni...“. O chemare nouă țara o străbate, 51% produse românești, măi frate! În special laptele vărsat în câmp de fermierii ajutați de stat...