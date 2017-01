De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbaţii?

Cauze complexe. A o suta Zi Internaţională a Femeii a suscitat, ca în fiecare an, dezbateri şi studii care să scoată în evidenţă meritele, drepturile sau frumuseţea eternului feminin. ”Prăpastia” dintre femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte speranţa de viaţă, cunoscută şi investigată de mai multă vreme, are cauze complexe. Un studiu recent arată că, printre factorii implicaţi, există doi cu un rol mai important decât se credea: fumatul şi alcoolul. De obicei, această diferenţă era explicată fie printr-o simplă determinare biologică, fie prin faptul că femeile sunt mai grijulii cu sănătatea lor. S-au analizat date furnizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, privind numărul de decese şi cauzele acestora în 30 de ţări europene, printre care Islanda, Grecia, Malta, Cipru, ţările din estul Europei, cu excepţia Rusiei şi ţările scandinave. S-a calculat atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, proporţia numărului de decese ce puteau fi atribuite fumatului sau alcoolismului faţă de numărul total al deceselor. Moartea a fost asociată cu fumatul în cazul unor boli precum cancerele aparatului respirator, bolile arterelor coronare, accidentele vasculare cerebrale şi bronhopneumopatia obstructivă cronică. Excesul de alcool a fost luat în calcul în cazul unor boli precum cancerul de esofag şi suferinţele hepatice cronice, dar şi psihoza alcoolică şi violentă asociată cu consumul de alcool. S-a constatat că mortalitatea în rândul bărbaţilor variază foarte mult, de la 188 la 100.000 în Islanda, până la 942 la 100.000, în Ucraina. Numărul deceselor atribuite excesului de alcool variază foarte mult la bărbaţi, de la 29 la 100.000 în Islanda, până la 253 la 100.000 în Lituania. Numărul de decese ce puteau fi atribuite alcoolismului s-a dovedit a fi cel mai ridicat în ţările est-europene, unde, însă, şi numărul deceselor feminine din aceeaşi cauză este mai mare faţă de alte ţări. În general, după calculele cercetătorilor, consumul excesiv de alcool contribuie în proporţie de 20-30% la diferenţă observată între femei şi bărbaţi, în ceea ce priveşte mortalitatea şi speranţa de viaţă. Fumatul are o contribuţie încă şi mai mare, de circa 40-60% în majoritatea ţărilor studiate, cu excepţia Maltei, unde proporţia este mai ridicată (74%) şi a Danemarcei, Portugaliei şi Franţei, unde fumatul contribuie mai puţin la discrepanţa dintre femei şi bărbaţi, în ceea ce priveşte decesele.

Ce cred femeile despre infidelitate. Un studiu efectuat de o echipă de cercetători canadieni arată că femeile cred că bărbaţii sunt cu atât mai predispuşi să înşele cu cât au vocea mai joasă. Bărbaţii, în schimb, cred că femeile cu vocea mai înaltă sunt mai predispuse infidelităţii. Este primul studiu ce se apleacă asupra legăturii dintre tonalitatea vocii şi percepţia asupra infidelităţii. S-a descoperit că atât bărbaţii, cât şi femeile consideră că vocea partenerului oferă un semnal de alarmă în privinţa comportării sale viitoare. Ambele sexe consideră că o voce mai atrăgătoare, mai joasă la bărbaţi şi mai ridicată la femei, reprezintă o probabilitate mai mare ca partenerul să fie infidel. Bărbaţii cu niveluri de testosteron mai ridicate au vocea mai groasă, iar femeile cu un nivel ridicat de estrogen prezintă o tonalitate mai înaltă a vocii. Nivelul ridicat al acestor hormoni a fost corelat, în studii precedente, cu un comportament de tip adulterin. Studiul arată că oamenii sunt conştienţi, într-o anumită măsură, de această corelaţie şi că este posibil să folosească această informaţie în căutarea unui partener. Această descoperire pare să sugereze că oamenii au dezvoltat acest mecanism de protecţie, de-a lungul evoluţiei, pentru a putea evita partenerii ce oferă un risc mare de infidelitate.