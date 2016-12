De ce trebuie să sufere micile gimnaste de la CS Farul?

Conflictul iscat în urmă cu mai mulţi ani între cele două antrenoare de gimnastică de la CS Farul Constanţa, Clemenţa Garabet şi Camelia Voinea, continuă să tensioneze atmosfera din sala de antrenament a Complexului Sportiv „Tomis”. În ultimele trei luni, între cele două antrenoare nu au mai avut loc incidente, însă Clemenţa Garabet s-a declarat încă o dată nemulţumită de nerespectarea de către Camelia Voinea a programului de antrenament stabilit încă din luna septembrie a anului trecut. Reamintim că, la începutul lunii martie, un grup de părinţi reclama faptul că micuţele gimnaste de la grupa pregătită de Voinea sunt obligate să achite cantonamentele, în timp ce sportivele antrenate de Garabet merg în cantonamente pe gratis, iar la începutul lunii aprilie, Clemenţa Garabet a fost acuzată că a lovit una dintre fetiţele de la grupa Cameliei Voinea.

„Există un program clar, alcătuit la propunerea antrenorilor, a Clubului Sportiv Farul, a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa şi a Federaţiei Române de Gimnastică, dar nu se respectă de către Camelia Voinea. În mod normal, grupa mea de copii are antrenament de la ora 16.00, iar a ei de la 18.00, însă vine să se pregătească de la ora 16.30. Nu contează că ai ei sunt începători şi nu are decât patru fete la performanţă. Vine peste noi şi ne deranjează antrenamentele. Nu cer decât să fie respectat programul. Eu am făcut compromisuri, am mutat programul şi m-am înţeles cu antrenorii de la CSS 1 Constanţa să ţinem antrenamentele împreună, dar nu se mai poate aşa. Fetele mele sunt în atenţia lotului naţional de junioare şi nu se pot pregăti cum trebuie. Conform programului, ele sunt forţate să vină dimineaţa, însă atunci au şcoală. Trebuie găsită o soluţie, pentru că noi facem performanţă şi aducem medalii”, a declarat Clemenţa Garabet. „Din păcate, din cauza programului, fetele sunt obligate să absenteze de la şcoală. Mi se pare normal ca grupa antrenată de Clemenţa Garabet, care este la nivel de performanţă, să aibă întâietate la alcătuirea programului”, a spus unul dintre părinţi.

FĂRĂ ÎMPĂCARE. Între cele două antrenoare a existat o tentativă de împăcare, cu ajutorul unui mediator, însă aceasta nu s-a materializat. „Am fost chemată la club să ne împăcăm şi eu am fost de acord, dar i-am cerut să retracteze public ce a spus despre mine pentru a mă reabilita, însă nu a vrut. Mi-a spus că nu a fost prezentă la scandal (n.r. - este vorba de incidentul din luna aprilie) şi nu ştie care este adevărul. Normal că nu ne-am mai împăcat, iar eu am refuzat să mai fac echipă cu ea. Din păcate, la ultimul concurs, am fost huiduită de unii părinţi ai copiilor de la grupa Cameliei Voinea, în momentul în care una dintre fetiţele mele urca pe podium. Colegele mele, care sunt arbitre, au sesizat Biroul Federal şi s-a discutat această problemă, urmând să se ia măsuri dacă lucrurile se vor repeta. Mi s-a dat dreptate peste tot, iar la Clubul Sportiv Farul există o Comisie de Disciplină care analizează cazul. Am fost chemată în urmă cu aproape trei luni, dar nu mi s-a comunicat nici până acum o decizie”, a completat Clemenţa Garabet. Aceasta a demonstrat comportamentul abuziv al Cameliei Voinea prin intermediul imaginilor filmate cu telefonul mobil, în luna septembrie a anului trecut, în care două dintre gimnastele antrenate de ea sunt împiedicate să-şi facă exerciţiul la bârnă chiar de către Camelia Voinea. În ciuda insistenţelor noastre, antrenoarea Camelia Voinea nu a putut fi contactată. Din păcate, din acest conflict cel mai mult au de suferit micuţele gimnaste de la CS Farul, tensiunile şi orgoliile din sala de gimnastică neputând duce la o pregătire foarte bună pentru marea performanţă.

MĂSURILE CLUBULUI. Conducerea CS Farul a anunţat că a luat deja unele măsuri, dar şi faptul că situaţia s-a liniştit în ultima perioadă. „În ultima perioadă nu s-a mai întâmplat nimic. Intenţionăm ca la începutul viitorului an şcolar să schimbăm programul de antrenamente, în funcţie de programul şcolar al copiilor, şi am propus DJST instalarea camerelor de luat vederi în sală”, a spus Ilie Floroiu, directorul general al CS Farul. În urma plângerii depuse în luna aprilie de unul dintre părinţii gimnastei care susţine că a fost agresată la antrenament de către Clemenţa Garabet, CS Farul a creat o Comisie de Disciplină pentru a analiza cazul. Conform legii, comisia va propune o soluţionare a conflictului în cel mult şase luni de la depunerea plângerii.