De ce visam oameni decedaţi?

Atunci când visăm oameni dragi nouă, care au trecut în nefiinţă, suntem destul de bulversaţi o perioadă. Ne intrebăm ce semnificaţie ar putea avea un astfel de vis şi de ce ni se întâmplă aşa ceva. De obicei, asemenea vise semnifică faptul că omul respectiv are un sentiment de vină faţă de moartea regretatului, sau că iubirea faţă de cel mort a fost cu adevărat imensă, scrie Sanovnik. Cu cât e mai curată conştiinţa visătorului în ceea ce îl priveşte pe cel decedat, cu atât mai rar îl va visa, cred psihologii francezi. Dacă, însă, acest om a rămas dependent social, emoţioanal, material de cel decedat, atunci figura acestuia îl va urmări indelung. Uneori, se întâmplă ca oamenii să îi vadă în vis pe cei dragi lor trecuţi în nefiinţă in momente în care se află într-o situaţie grea. Acesta este un strigat de ajutor din partea visătorului, care arată că omul este într-o situaţie grea din care nu vede cum ar putea ieşi. Cei care au, în mod frecvent, coşmaruri în care apare un apropiat decedat, fiind urmăriţi de acesta, au un sentiment de vinovăţie faţă de cel mort, pe care nu vor să o recunoască nici măcar în faţă lor. Această "datorie" neplătită face ca mortul să apară în vis sub cele mai groaznice înfăţişări. Uneori, morţii aduc visătorului o informaţie preţioasă, pe care ce decedat, practic, nu avea de unde să o ştie. Acest vise, intotdeauna, îi fac pe oameni sa se gândească ca lumea de dincolo există într-adevar şi că acel contact dintre morţi şi vii este posibil. Asta pentru că se întâmplă, deseori, ca mesajul morţilor să se adeverească.