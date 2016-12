De ce vor fi chemați părinții la școală în perioada următoare

09:49:55 / 20 Februarie 2015

UN "DA !" HOTARAT OREI DE RELIGIE.

Buna dimineata, tuturor utilizatorilor ! Sunt un simplu preot ortodox misionar, slujitor al Catedralei Arhiepiscopale "Sf. Ap. Petru si Pavel" din mun. Constanţa. Dupa cum reiese si din titulatura profesionala, menirea mea pe fata Pamantului este aceea de a face misiune crestina in randurile turmei Domnului Hristos. Am dreptul constitutional si scripturistic de a ma exprima omeneste, liber si deschis, incercand cu tot dinadinsul sa tin calea Adevarului. Nu stiu cat de mult si reusesc sa o fac, dar ma straduiesc si imi dau tot interesul. Cu pieptul in fata si aer mult in plamani, strig din rasputeri: DA, RELIGIA TREBUIE SA CONSTITUIE OBIECT DE STUDIU IN SCOALA ROMANEASCA !!! Orice om cu capul pe umeri intelege necesitatea unei astfel de materii in aria curriculara si nu mai este cazul sa intru in detalii. Problema mea este cu totul alta: CINE ANUME PREDA COPIILOR LA CLASA ACEASTA MATERIE SFANTA? Personal, cred ca refuzul multor parinti de a semna petitia cunoscuta de noi toti in aceste zile, se justifica, mai cu seama, de defectuoasa imagine a celor care se prezinta la ora si se intituleaza "Profesori de Religie", cu glasul mieros si priviri de fata mare, asteptand ca musai, colegii din cancelarie sa i se prosterneze, ba chiar sa ii si rezerve neconditionat primul loc din capul mesei. Nu mai zic de elevi... Hopa, despre ce parlamentam noi aicea? Chiar asa, despre ce? Pai, nah, ne dam si noi cu parerea despre tot felul de glume genetice, jucarii stricate de-ale parintilor, lubrifianti expirati, praf stelar, ori gaze de esapament iesite distorsionat din fundul divin ca urmare a consumului excesiv de ambrozie si nectar (sic !). Da, despre baticoasele cernite cu fuste pana la pamant, ochii pleostiti, parul slinos, tenul cadaveric, doar piele si os (ori, grase dintr-alea cracanate si infecte, de le pute si urma, care inainteaza cu dosul proţăpit ţanţos in spate si calca in străchini), ce au ca numitor comun expresia "Doamne-ajuta !" (de unde si denumirea lor de..."doamneajutiste"). S-o luam metodic: vine copilul dimineata la scoala, pregatit (sau nu) sa intre la cursuri. Cu ce incepem? Cu Religia, logic ! Insa, dupa cum bine constientizam, prima ora e de acomodare... Micutul nici nu s-a trezit bine, poate a uitat sa se spele pe ochisori, ori a luat micul dejun pe fuga. Lucruri de inteles si total de tolerat la copii, corect? Buuuun ! Suna clopotelul si, pe usa clasei isi face aparitia o aschimodie dintr-asta descrisa de mine mai sus cu nitel iz de vadit pamflet. Reactia puilor de om este urmatoarea: ori ofteaza si injura cu naduf printre dinti (ca se pricep bine, sa stiti !), chicotesc ferit, ori rad pe de-a dreptul cu gura pana la urechi (fapt ce ii face pe cei mai multi sa se si trezeasca din letargie, sic !). Se intampla ca vreunul sa nu se mai poata abtine si il vezi cum o baga direct: "Pfff, uite-o şi pe asta ce faţă boţită are, manca-ţi-aş ! O fi "aşa" barbat-su' astă-noapte?" Copiii si nebunii marturisesc INTOTDEAUNA adevarul, se stie ! Ca la un semn, se declanseaza isteria generala, iar "cadrul", in prostia-i crasă (că are, fraţioare, slava Domnului !), o ia drept "afront" la adresa sa. SUNT CHESTII VERIFICATE SI STIUTE DE TOATA LUMEA, SA FIM DESCHISI ! Una peste alta, o "arătare" apare in peisaj si vine sa le vorbeasca copiilor nostri, surpriza, despre...DUMNEZEU. Si unde nu incepe, cumetre, sa tranteasca in dreapta si-n stanga cu pedepsele divine ce se revarsa necontenit asupra celor care incalca poruncile sfinte, de ii baga pe bietii copilasi in sperieti ! Astia mici, ajunsi acasa, le povestesc de-a fir a par parintilor despre prelegerea inspaimantatoare la care au fost nevoiti sa asiste la ora de Religie si articuleaza direct: "Mamă, tată, eu nu ma mai duc data viitoare ! Chiulesc, iau absenţă, imi faceti voi rost de o scutire medicala si toata lumea-i fericita, da' io, la zgubilitica asta, nu mai calc...never ! " Sa nu fiu inteles gresit: in adancul fiintei sale, copilul DORESTE CU ADEVARAT sa afle tainele imparatiei ceresti, insa cum ar putea sa o si faca având in faţa sa o scelerată? A propos, m-am intalnit deunazi cu asa ceva pe strada, care mi-a spus: "Parinte, noi il propovaduim si il descoperim lumii pe Hristos !" Avea ochelari cu fund de sifon, nasul acvilin si glasul pitigaiat, parca era un chihuahua. Vai de capul meu, in secunda doi, am simtit ca imi fuge pamantul de sub picioare, nu alta ! Nu am stat la discutii, nici nu am intins pelteaua, ci am grabit pasul, ca n-avea rost, sincer. Imi pierdeam si timpul, ma si enervam, ba imi mai stricam si restul zilei (care, oricum era stricata...). Sa revin la oile noastre: EU, CA PARINTE, REFUZ CATEGORIC SA IMI DAU COPILUL PE MANA UNUI ASTFEL DE SPECIMEN ! De fapt, aici se gaseste esenta problemei, asa consider de cuviinţă. Se poate sa gresesc, habar nu am, dar este strict parerea mea, mi-o sustin si o etalez deschis. Merg pe urmatorul principiu: precum la Preotie sunt acceptati doar cei integri din punct de vedere trupeste si echilibrati sufleteste (cel putin, in teorie astfel se sustine), este musai ca si "Dascalul" (atentie, nu "profesorul" !!!) de Religie sa fie intocmai. Daca tot se uziteaza atat de des in zilele noastre conceptul de "imagine", conchid ca este cazul sa il si punem in practica, nu credeti? La catedră, ca şi în faţa Sf. Altar, este nevoie de oameni impecabili care sa il predice pe Hristos - barbatul frumos in adevaratul sens al cuvantului, idealul de frumusete masculina si cuceritoare barbatie de care vorbeste pana si Sf. Scriptura. Oare, in majoritatea cazurilor, lucrurile nu stau cam invers? DIN CAUZA ĂSTORA, PARINŢII SEMNEAZA "NU", ÎN LOC DE "DA", OAMENI BUNI ! Nimeni nu este atat de ingust la bibilica incat sa nu recunoasca prezenta amprentei divine in lumea inconjuratoare. Sigur ca tânjim şi avem nevoie sa patrundem tainele dumnezeirii, dar nu intentionam sa fim condusi de panarame pe o "cale a mântuirii" distorsionata in mintea lor si impusa copiilor noştri cu forţa. VREM ORA DE RELIGIE IN SCOALA ROMANEASCA A ANULUI 2015, INSA, ACOLO UNDE ESTE CAZUL, SA FIE SCHIMBAT PROFESORUL !!! Sa se apuce 'mnealui de altceva, nu ma intereseaza ! Daca nu mai stie cum sa o brodească profesional, sa se apuce cu mainile de fund si sa sara in sus (sau in jos, ma rog). Vreti sa imi acceptati parerea, bine; nu vreti, e strict problema dumneavoastra... Cu stima si respect !